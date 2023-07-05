Девушка нашла жесткий способ победить приступ паники в самолете

Девушка решила уничтожить свой страх на корню и отправилась на самую высокую в мире цепочную карусель.

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Внезапно я осознала, что сижу в кресле в нескольких километрах от земли. Моё сердце стало менять ритм, и мне пришлось буквально уговаривать себя сделать вдох, а после – всенепременно не забыть сделать выдох. Помню, что у меня был тремор рук — наверное, это и называется «трястись от страха».

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Вот что испытала в тот момент:

Несмотря на переживания, деловая встреча прошла успешно, однако предстояла обратная дорога. Я боялась, что паническая атака повторится вновь, а способа с ней справиться не было.

К тому моменту я занималась йогой и, честно говоря, ещё в самолёте поняла, что никакие дыхательные практики/расслабление в моём случае не работают. Поэтому в голову пришла «шоковая терапия».

Поскольку никогда раньше ничего подобного не испытывала, то доверилась интуиции и, вспомнив прописную истину «клин клином выбивает», направилась в Венский парк развлечений Пратер.

Конечно, место было прекрасно само по себе, но я преследовала конкретную цель. В этом парке расположена на тот момент самая высокая в мире цепочная карусель «Башня Пратера». Туда-то и направилась: cмотрела, как местные пожилые дамы весело вспархивают в кресла и отправляются на высоту 117 метров.

Счастливые лица, румянец и искрящиеся радостью глаза – такими мне запомнились лица незнакомок. Выражение же моего лица вряд ли могло кого-то вдохновить. Тем не менее я собрала волю в кулак, купила билет и твёрдо решила уничтожить свой страх на корню.

Оказавшись на аттракционе, заново училась дышать, вновь ласково уговаривала себя не забывать последовательность вдоха и выдоха. Признаться честно, самый ужас испытываешь даже не от того, что болтаешься на такой огромной высоте, просто держась за цепочки по бокам от себя. Страх вселяют гул ветра, грохот бури, стоящий в ушах. Было ощущение, будто я нахожусь в центре гигантского торнадо.

Старалась сфокусироваться на своих безмятежных соседях, которые, казалось, искренне получали удовольствие от процесса. Решила буквально показать своему мозгу — что означает «сидеть на стуле на большой высоте», какие в действительности будут ощущения. Чтобы в дальнейшем мозг мог сделать рациональный выбор — стоит ли запускать паническую атаку или для этого нет достаточных оснований.

Каков итог? Панические атаки до сегодняшнего дня меня не посещали, чему я несказанно рада. Решусь ли я ещё раз побаловать себя «Башней ужаса»? Всё может быть!

Мнение врача

Часто именно момент нервно-психического ослабления (душный транспорт/метро/самолёт), где меньше всего контроля над внешним происходящим, запускает каскад реакций тревоги, достигающей паники.

Причина кроется вовсе не в самолёте и не в метро, это лишь капля, которая переполняет чашу. В основе лежит именно внутренний конфликт, переживания. То же самое с героиней этой истории: творческая личность отправилась на встречу с заказчиком и переволновалась.

В процессе психотерапии мы буквально раскладываем на возможные составляющие причины волнения:

Не решая рационально внутреннее волнение, при этом испытываются чувства волнения, переживания, сомнения. И тут работает закон сохранения энергии А. Эйнштейна:

Ничто не берётся из ниоткуда и не исчезает в никуда, а только лишь переходит из одного состояния в другое.

Если говорить о техниках самопомощи — действительно совладеющим поведением могут быть варианты «клин клином» — идти на страх. Боитесь высоты — идите на аттракционы, начиная с малого и со страховкой. Боитесь змей — значит, террариум с зооспециалистом, который всё покажет и расскажет. Но это работает только в случае страха — изолированной фобии.

А для работы с панической атакой, описанной девушкой, можно использовать другие инструменты самопомощи:

И помните: ещё никто и никогда не умирал от панических атак! Это функциональное состояние, в рамках ресурса человека. Да, качество жизни это портит, некоторые мои пациенты вообще отказывались летать или пользоваться общественным транспортам, ограничивая так свою жизнь.