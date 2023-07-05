5 вещей, которые обязательно нужно взять с собой в долгий полет

Долгий полет на самолете может быть довольно утомительным. Чтобы провести это время с комфортом, стоит взять с собой на борт несколько полезных вещей.

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"Рамблер" рассказывает, что точно пригодится во время продолжительного полета.

Подушка для путешествий

Многие подушки для путешествий могут показаться громоздкими и неудобными. Однако если после сна в самолете вы просыпаетесь с болью в шее, то вам точно следует приобрести одну из них. Просто попробуйте найти подушку, которая не будет выглядеть слишком большой и сможет уместиться в вашей ручной клади.

Маска для сна

Если вам внезапно захотелось поспать в самолете, а вы летите не ночным рейсом, то делать это придется при включенном свете. Есть хороший выход — взять с собой маску, которая будет закрывать глаза. Даже в этом случае вы сможете побыть в темноте и немного отдохнуть.

Беруши

Помимо маски для сна, полезно взять с собой беруши, которые помогут вам заснуть и посидеть в тишине. Нельзя исключать возможность, что во время полета рядом с вами будет сидеть семья с плачущим ребенком или храпящий сосед.

Туалетные принадлежности

Поскольку вам предстоит провести в самолете много часов, в какой-то момент у вас наверняка появится желание умыться. Возьмите с собой салфетки, крем для рук, зубную щетку и тюбик зубной пасты, чтобы всегда иметь возможность привести себя в порядок. После приземления самолета вы не будете волноваться, в каком виде покинете салон самолета.

Пара носков