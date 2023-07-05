4 хитрости опытных путешественников, которые спасут ваш отпуск

Отпуск – это то событие, которое большинство из нас ждет с особым трепетом и нетерпением. Еще бы, ведь хотя бы на неделю вырваться из своего города и отключить рабочие чаты удается не так часто.

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В связи с этим особенно обидно, когда долгожданный отдых омрачают неприятные мелочи. Если вы путешествуете не так часто, многие из них могут ввести в ступор. Однако опытные путешественники знают несколько лайфхаков, которые могут спасти в самых непредвиденных ситуациях.

Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Не храните деньги в кошельке

Кошельки туристов – то, зачем охотятся мошенники по всему миру. Именно поэтому хранить банковские карты и наличные деньги стоит в самых неочевидных местах. Что-то можно убрать в косметичку, что-то прикрепить с обратной стороны головного убора и надеть его на себя. Проявите фантазию, и ваши средства будут в целости и сохранности.

Используйте полотенце против шума

Во многих отелях с шумоизоляцией бывают серьезные проблемы. В некоторых случаях вы можете этого даже не заметить, но если рядом поселится большая семья или постояльцы, которые любят смотреть телевизор по ночам, это может существенно омрачить ваш отдых. Чтобы заглушить посторонний шум, воспользуйтесь полотенцем – сверните его в валик и подоприте им входную дверь.

Выбирайте место в автобусе правильно

Если вам предстоит долгая поездка на автобусе, подойдите ответственно к выбору места. Лучше всего выбирать места в начале салона, чтобы была возможность сосредоточить взгляд на горизонте – это помогает преодолеть укачивание. Обязательно запаситесь водой и солеными снеками, а вот от кофеина лучше отказаться – кофе и энергетики могут лишь ухудшить состояние в дороге.

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