Что делать, если вы потерялись в лесу

Нередко люди из-за уверенности в собственных силах и знании местности пренебрегают собственной безопасностью в лесу. Сотрудница отряда «ЛизаАлерт» Юлия Кеслер рассказала о правилах безопасности в дикой природе, а также о том, как действовать потерявшимся.

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Оповестить близких

Важно перед походом рассказать близким или друзьям о ваших планах и о том, когда вы вернетесь.

«Если в указанное время человек не возвращается, то нужно позвонить спасателям и сообщить об этом», – рассказывает Кеслер.

Также важно не ждать три дня, а сразу же звонить спасателям.

Подготовить экипировку

Перед походом в лес важно взять с собой все необходимое на случай непредвиденных обстоятельств. Нужно зарядить телефон, взять портативную зарядку, провод, воду, перекус, спички и зажигалку.

Правильно одеться

Одежда должна быть такой, чтобы вас было видно в лесу. Не стоит надевать костюм камуфляжного цвета.

Разжечь огонь

Огонь поможет согреться в холодное время, а также будет заметен издалека, что облегчит работу спасателей.

Оставаться на месте