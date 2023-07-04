Как отдохнуть с детьми? Лайфхаки для родителей

Все родители знают, что отпуск с детьми – это не совсем отдых. Долгая дорога, незнакомая обстановка, новая еда, опасное море… Путешествие с маленьким попутчиком чаще всего превращается в бесконечный квест. Как сделать поездку с ребенком приятной для всех? И о чем нужно заранее позаботиться папам и мамам? MIR24.TV собрал самые важные и проверенные советы специалистов.

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По мнению психолога и экзистенциального терапевта Вероники Зимоненко, родители больше всего устают от постоянного напряжения, ведь им необходимо беспрерывно заботиться о ребенке и нести за него ответственность. Чтобы снизить напряжение и расслабиться, эксперт советует заранее организовывать и планировать свое время, в том числе и время в отпуске.

«Хорошо бы подумать о том, как будет распределен день и ответственность за детей. Когда и чем вы сможете их занять, на какой промежуток времени, когда вы будете проводить совместный досуг и как будете распределять свою ответственность между собой, если речь о двух родителях. Так возможности отдохнуть и расслабиться будет больше, а сам отдых будет качественнее», – говорит специалист.

Если вы собираетесь поехать отдыхать большой компанией, тут психолог рекомендует договариваться заранее, кто и в какое время дня может провести совместную деятельность с детьми, пока остальные взрослые отдыхают, а потом меняться ролями.

Выбор отеля

Если вы не хотите работать на отдыхе аниматором для своего ребенка, стоит заранее подумать о том, как и где он будет развлекаться с учетом его возраста и интересов. Об этом предупреждает профессиональный турагент и владелица собственного онлайн-турагентства Анна Фарахова:

«Если вы планируете большую часть времени находиться на территории отеля, то выбирайте варианты с наличием детской развлекательной инфраструктуры: мини-клубы, игровые площадки, водные горки, аттракционы».

«Если в отеле не предусмотрена такая развлекательная концепция, то изучите возможности самого курорта/города: есть ли поблизости парки развлечений, аквагородок, зоопарк и так далее. Малыши до 2-3 лет очень любят песочные игры, поэтому захватите с собой его любимое ведерко, формочки и лопатки. Это освободит вам как минимум полчаса для принятия солнечных ванн, пока малыш строит куличи и песочные замки», – советует эксперт.

Игры в дороге

Чтобы безболезненно «пережить» дорогу с ребенком, стоит заранее позаботиться о том, чем занять чадо в замкнутом пространстве. Практикующий специалист по здоровому образу жизни и член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Лена Романова предлагает несколько вариантов таких игр:

«Это могут быть книжки с многоразовыми наклейками или игры из серии: «давай считать красные машины». Ребятам постарше может быть интересна игра «что было дальше», «города» и так далее». В качестве развлечения специалист также допускает и использование гаджетов: «В путешествиях, то есть иногда, планшет может быть очень кстати. Важно закачать туда мультики и игры, чтобы все работало без интернета».

Помимо этого, эксперт советует заранее найти в интернете детские площадки, музеи, парки с аттракционами (все то, что будет интересно ребенку) и вставлять эти активности в программу поездки.

Еда, вещи, аптечка

О питании в путешествии лучше тоже подумать до отъезда, считает Лена Романова. Нутрициолог предлагает подготовить полезные перекусы для детей: «Нарезать овощи палочками, взять фрукты, которые не пачкают руки, например, бананы и яблоки. Также в дорогу я покупаю сыр палочками или шариками, например, моцареллу, кукурузные палочки, хлебцы, ягодную пастилу».

«Перед поездкой я все раскладываю по контейнерам: один на себя и мужа и по одному на каждого ребенка. Это намного удобнее и чище, чем есть из пакетов и упаковок, а также занимает меньше места. Обязательно каждому наливаю свою бутылку с водой, никаких соков и морсов не берем, так как и без них в перекусах много фруктозы, которая бодрит», – поясняет специалист.

Тем временем турагент Анна Фарахова советует подумать о необходимых вещах при сборе чемоданов:

«Если вы путешествуете с маленькими детьми (до двух лет), то при сборе чемоданов следует предусмотреть самые необходимые вещи: подгузники, детское питание, горшок, коляска. Вам комфортнее взять привычные вещи с собой? Привыкли доверять определенным производителям и сомневаетесь в том, сможете ли их найти в незнакомом городе/стране? Тогда берите с собой и с запасом!»

С собой эксперт рекомендует собрать и привычные аптечные средства. По ее мнению, среди обязательных медикаментов в дорожной аптечке должны быть жаропонижающие и противовирусные, средства от ожогов, сорбенты, спреи в горло и для носа, а также йод, зеленка и пластырь.

Правила адаптации

Хотите, чтобы ребенок легко перенес адаптацию к новому месту и не простудился в первые дни отдыха? Начните закалять малыша еще дома. Пошаговую инструкцию бережного закаливания предлагает врач ЛФК, детский остеопат Юлия Толмачева.

«Заранее, минимум за 4 недели до поездки введите в распорядок дня ребенка ежедневные водные процедуры: контрастный общий душ или, как минимум, обливание ножек то прохладной, то теплой водой. Время процедуры 7-10 минут. Начинать нужно с небольшой разницы между контрастными температурами. Время воздействия прохладной водой сначала порядка 3-5 секунд. Постепенно, день ото дня снижайте температуру прохладной порции воды и увеличивайте время ее воздействия».

Также отличным закаливающим действием обладают воздушные ванны, говорит специалист и поясняет: чем меньше на ребенке одежды во время игр дома, тем лучше. Для прогулок на улице врач рекомендует выбирать одежду с минимальным покрытием кожи, но в рамках разумного и с учетом текущих погодных условий.

«Смена климата – это серьезный стресс для организма, – отмечает Анна Фарахова. – Для более комфортной адаптации детей рекомендуем в первые дни отдыха исключить длительное нахождение на солнце, особенно в дневное время с 12:00 до 15:00. Обязательно пользуйтесь солнцезащитными средствами и пейте больше воды. Количество пищи, наоборот, лучше снизить в первые дни, выбирайте что-то легкоперевариваемое. Не заставляйте детей есть, если они отказываются. Адаптация пройдет, и вы без негативных последствий сможете наслаждаться солнцем и новыми гастрономическими вкусами».

Секреты экономии

Принято считать, что путешествия с детьми всегда влетают в копеечку. Однако есть несколько проверенных лайфхаков, которые помогут сэкономить на семейных поездках. Этими маленькими хитростями делится независимый финансовый эксперт Александр Патешман:

«Если планируете ехать на личном автомобиле, то выезжайте поздно вечером. В это время дороги свободные от машин, ребенок будет спать всю ночь. Еще проезд в ночное время по платным дорогам стоит дешевле, чем в дневное время. Купите или возьмите в аренду транспондер, с ним стоимость платной трассы будет еще дешевле».

Эксперт также советует спланировать заселение в отель утром или во второй половине дня, чтобы не переплачивать лишнюю ночь в номере. «Если все же есть необходимость остановиться по дороге и переночевать, выберите аренду квартиры вместо отеля», – добавляет специалист.

Помимо этого, Александр Патешман напомнил о скидках на детские билеты в случае путешествия на поезде: «При бронировании билетов онлайн, система автоматически взрослых людей определит на нижнюю полку, а детей на верхнюю. Забронируйте наоборот, и цена станет меньше на 20-30%».