Психолог дала 3 совета, которые помогут по-настоящему отдохнуть в отпуске

«Запишите список занятий, которые помогут вам обрести спокойствие или наполнят вас энергией. Это может быть что угодно: от крепкого ночного сна до отпуска или встречи с друзьями. Никаких ограничений. Цель этого шага не в том, чтобы заставить себя составить список (а затем испытывать чувство вины, когда вы не выполните занятия из списка), а в том, чтобы дать волю своему воображению и напомнить себе, что вы действительно способны отдыхать», — посоветовала она.