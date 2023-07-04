Психолог дала 3 совета, которые помогут по-настоящему отдохнуть в отпуске

Некоторым людям может быть сложно настроиться на отдых и по-настоящему расслабиться в свой отпуск. О том, какие правила могут в этом помочь, Life рассказала руководитель службы психологической помощи онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян.
Так, прежде всего эксперт советует не ограничивать себя в планировании своего досуга.
«Запишите список занятий, которые помогут вам обрести спокойствие или наполнят вас энергией. Это может быть что угодно: от крепкого ночного сна до отпуска или встречи с друзьями. Никаких ограничений. Цель этого шага не в том, чтобы заставить себя составить список (а затем испытывать чувство вины, когда вы не выполните занятия из списка), а в том, чтобы дать волю своему воображению и напомнить себе, что вы действительно способны отдыхать», — посоветовала она.
Психолог также рекомендует совмещать две формы отдыха — пассивную и активную. То есть сочетать просмотр фильмов и скроллинг в соцсетях с прогулками и другими активностями, которые помогут получить необходимый заряд бодрости.
Также Исраелян посоветовала обратить внимание на микро- и макроформы отдыха. Первый похож на «вкусный» перекус, заряжающий позитивом, указала она. Во втором варианте при длительном отдыхе при этом могут возникать мысли о том, что времени на досуг совсем нет.
«И помните, отдых — важнейшая часть успеха, а люди, которые умеют отдыхать, на работе более стрессоустойчивы. И не стоит винить себя за то, что отдых был слишком активен или пассивен. Самое главное — находиться в состоянии комфорта, дать телу и мозгу отдышаться», — заключила Исраелян.
В начале июня психологи отмечали, что хороший вечерний отдых перед сном помогает работать в первой половине следующего дня. Статья об этом опубликована в Journal of Occupational and Organizational Psychology.