Стало известно, как увеличить отпуск почти в два раза

При грамотном распределении выделенного для отпуска времени, можно заметно продлить совокупный период отдыха.

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О том, как это сделать, рассказали эксперты туристического сервиса OneTwoTrip, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru.

По их словам, на государственные праздники в России приходится 21 день. Это означает, что если взять за основу отпуск длительностью в 18 дней, то в случае его правильного расположения можно продлить себе каникулы до 45 дней.

Такая цифра может получиться путём присоединения ещё и смежных выходных, то их в нашей стране немало. Так, аналитики советуют россиянам брать отпуск в марте в промежутке с 9 по 12 число, чтобы отпуск длился девять дней.