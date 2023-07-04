Как сэкономить российским туристам в Китае

В китайском Фуюане с возобновлением туризма ввели льготы для путешественников из России. Им предлагают возместить обратный проезд, бесплатно посетить достопримечательности, получить различные услуги со скидкой. Как воспользоваться льготами – в материале «ФедералПресс».

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Видеоролик о различных способах сэкономить во время путешествия в Китай появился на YouTube-канале Biang Biang и был распространен в телеграм-паблике «Фуюань.ру». Акции и скидки будут действовать для россиян, въезжающих в пункт пропуска в Фуюане и выезжающих из него с понедельника по четверг.

Бесплатный проезд и путевка

Китайская сторона обещает компенсировать российским туристам стоимость обратного проезда на теплоходе из Фуюаня до Хабаровска. Также можно безвозмездно посетить основные достопримечательности города.

К примеру, предлагаются бесплатные путевки до китайской части острова Большой Уссурийский. До пандемии иностранцев туда не пускали.

Купоны на услуги и бесплатное пиво

Ряд услуг также обойдется россиянам дешевле. Так, можно получить скидку на фотосессию, посещение кафе, стрижку в парикмахерской и на услуги в салоне китайской медицины. Их будут предоставлять по купонам, которые туристам раздают на пункте пропуска в Фуюане.