Топ-10 сервисов на все случаи жизни для туристов и путешественников

Сезон отпусков набирает полные обороты, а это значит, что приходит пора паковать чемоданы и отправляться на отдых. Чтобы не потеряться, не остаться без жилья и не испортить себе самые долгожданные дни в году, стоит заранее побеспокоиться о лучших современных помощниках – онлайн-сервисах. Достаточно скачать или зарегистрироваться на сайтах и в мобильных приложениях, которые помогают путешественникам в дороге, а самые лучшие из них мы вам сейчас представим.

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Планирование поездки

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Есть сервисы, которые позволяют спланировать маршрут путешествия от выезда из дома до возвращения обратно. Такие планировщики помогают экономить время и деньги путешественников, что особенно важно, если за одну поездку нужно успеть побывать сразу в нескольких городах.

CheckMyTrip

Универсальный сервис, с помощью которого можно планировать маршруты и бронировать авиабилеты и жилье, делать напоминания для важных встреч, искать туристические достопримечательности или кафе на карте.

Wanderlog

Одно из самых популярных приложений планирования путешествий ― в нем более 1 млн отзывов пользователей. Через Wanderlog можно не только спланировать поездку «От» и «До», но и получить советы путешественников, которые уже побывали в стране или городе, выбранным для поездки.

Бронирование билетов и жилья

Перед тем, как отправиться в путешествие, стоит заранее побеспокоиться о наличии билетов в продаже, а также о том, что в городе прибытия уже есть забронированное жилье ― особенно, если время приезда позднее или ночное.

AVIASALES

Приложение, которое собирает информацию о авиарейсах нужного направления с различных площадок. Кроме того, в нем в первую очередь подбираются самые доступные варианты билетов. Некоторые предложения доступны к покупке прямо на сервисе.

OneTwoTrip

Сервис, на котором можно найти и забронировать авиабилеты. Его плюс в том, что для постоянных пользователей есть программа лояльности, в которой открываются скидки и кэшбек, а также различные привилегии.

Ostrovok.ru

Сервис, который поможет забронировать номера в отелях и гостиницах, арендовать кемпинг или глэмпинг, коттедж или виллу, хостел или жилое помещение. Бронирование происходит напрямую с сайта, можно посмотреть все варианты цен и способов размещения на 1-6 человек с детьми или без.

Подбор турмаршрутов и экскурсий

Даже если в планах на лето исключительно пляжный отдых, это не отменяет возможности самостоятельно подобрать турмаршрут для знакомства с местными достопримечательностями или изучить город на экскурсии.

TravelAsk

В приложении собрана вся актуальная информация о достопримечательностях городов России и других стран мира, а также готовые маршруты по ним. Также в TravelAsk можно получить советы других путешественников и узнать о самых лучших заведениях с местной кухней.

Tripster

На этом портале можно самостоятельно узнать всю интересную и полезную информацию о местных достопримечательностях и культурных местах или найти гида для индивидуальной экскурсии.

Приложения, которые пригодятся на месте

Есть также сервисы, которые помогают ориентироваться на местности, общаться с местным населением без преград и передвигаться по неизвестному городу без проблем.

MAPS.ME

Онлайн и оффлайн навигатор с картами любой местности. В нем доступна вся возможная информация о месте пребывания: от подбора оптимального маршрута в объезд пробок до выбора кафе для обеда. Чтобы он продолжал работать и без доступа в интернет, нужно заранее подгрузить карту города.

Делимобиль

Сервис аренды автомобиля, который работает в крупных городах России. Для работы с ним нужно сперва пройти регистрацию, в том числе ― сделать фото паспорта и водительского удостоверения для подтверждения личности. Дальше можно будет выбрать нужный автомобиль для поездок. Тариф поминутный с 15-й минуты после оформления аренды.

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