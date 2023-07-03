Выбери правильное путешествие: 5 отличий хайкинга от трекинга
Обозреватели издания ТУРИСТАС решили рассказать подробнее о таких популярных видах активного отдыха, как «треккинг» и «хайкинг». Несмотря на созвучие эти понятия вовсе не являются синонимами и требуют от туристов разного уровня подготовки.
Хайкинг – это, как правило, однодневное путешествие. Трекинг же, напротив, представляет собой многодневный поход с ночевками в палатке. Соответственно, от путешественника требуется более основательный подход к подготовке данного вида отдыха.
Кроме того, если речь вести о хайкинге, то он обычно происходит по местности без четко выраженного рельефа. Уровень подъемов и спусков как правило небольшой. Трекинг же подразумевает путешествия по пересеченной местности с переменчивым рельефом – от гор и лесов до обочин автомобильных дорог.