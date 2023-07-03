Как не нарваться на мошенников при покупке тура

Во время этого курортного сезона в полицию поступает все больше обращений о мошенничестве по отношению к туристам. Юристы дали несколько советов, как распознать поддельные сайты бронирования отелей.

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«Люди ловятся легко на уловки, можно сказать, вал обращений в этом сезоне, – отметил Георгий Мохов. – Причем мошенники не обязательно специализируются на туристических услугах», – отметил юрист.

По словам основателя юридического агентства «Персона Грата» Мохова, самый популярный способ обмана туристов – фишинговые сайты. Есть сайты, которые подделываются под известные ресурсы – Ozon, Yandex.Travel и др. Они похожи на оригинальные, как две капли воды.

Однако поддельные ресурсы прописываются, как правило, на 2–3 страницы. Туристам стоит обращать внимание на наполнение и тексты, в них чаще всего можно обнаружить множество ошибок при заполнении. Это объясняется тем, что содержание ресурсов зачастую заполняется ботами.

Существуют эти сайты, как правило, один день. Турист или туристы внесли оплату – сайт блокируется. По словам юриста, стоит быть бдительным, обращать внимание на название и все подробности о фирме, передает Tourdom.ru.