Что полагается пассажиру за задержку багажа
Пассажиры имеют право требовать компенсацию за задержку багажа, рассказал юрист Андрей Лухин в интервью НСН. По его словам, покупая билет с багажом, пассажир автоматически заключает договор, который является нарушенным при задержке багажа.
Ранее сообщалось, что в «Шереметьево» случился второй за неделю сбой в системе обработки багажа: она не работала в терминалах B и C 2 июля с 19.15 до 21.40 мск. Отмечается, что из-за этого вовремя не смогли отправить порядка 300 чемоданов, их дошлют вслед за владельцами следующими рейсами. Андрей Лухин отметил, что пассажиры должны будут получить компенсацию.
«Пассажиры имеют право на компенсацию в связи с предоставленными неудобствами. Они заключают договор перевозки с авиакомпаниями, в котором есть определенные условия, в том числе по перевозке багажа. Если авиакомпания это не выполняет, даже если это не выполняют третьи лица, которых для этого, грубо говоря, наняла авиакомпания… То в таком случае договор перевозки считается нарушенным. Договор – это, по сути, принятие правил авиакомпании и соглашение с офертой, которая расположена на сайте. Грубо говоря, ничего от руки подписывать не надо», - сказал Лухин.
В свою очередь гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в интервью НСН рассказал, с чем может быть связан сбой в системе обработки багажа. Он отметил, что, вероятно, произошел сбой в электронике. Горбачев подчеркнул, что такое могло произойти из-за увеличения объемов перевозок.
«В "Шереметьево" стоит зарубежная техника, не отечественная, естественно и программа не наша, происходит сбой. Такое бывает. Тем более, сейчас начались летние перевозки, объемы увеличились. Из-за одного или двух сбоев нельзя сказать, что это система и что так будет постоянно. Это временное явление исключительно из-за сезонности. Здесь не надо паниковать. Скорее всего, произошел сбой в электронике… Обычно такие вещи происходят из-за отключения электроэнергии, но в больших крупных аэропортах, как говорится, тройная защита: включаются резервные генераторы», - сказал Горбачев.
Так, предыдущий сбой наблюдался с вечера четверга, 29 июня, до 5.00 пятницы, 30 июня. Тогда в пресс-службе «Шереметьево» «Радиоточке НСН» сослались на «технические причины», задержалась отправка 800 чемоданов.