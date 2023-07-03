Что полагается пассажиру за задержку багажа

«Пассажиры имеют право на компенсацию в связи с предоставленными неудобствами. Они заключают договор перевозки с авиакомпаниями, в котором есть определенные условия, в том числе по перевозке багажа. Если авиакомпания это не выполняет, даже если это не выполняют третьи лица, которых для этого, грубо говоря, наняла авиакомпания… То в таком случае договор перевозки считается нарушенным. Договор – это, по сути, принятие правил авиакомпании и соглашение с офертой, которая расположена на сайте. Грубо говоря, ничего от руки подписывать не надо», - сказал Лухин.