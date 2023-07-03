Пролетевший 23 млн миль мужчина дал советы по перелетам
Постоянный клиент United Airlines, пролетевший 23 миллиона миль, дал путешественникам несколько советов по перелетам этим летом.
Пролетевший 23 миллиона миль житель Чикаго Том Стакер является участником программы лояльности United Mileage Plus с 1983-го. Он постоянный клиент United или одной из других авиакомпаний-членов Star Alliance. Когда в 2011 году Том пересек отметку в 10 миллионов миль, авиакомпания United Airlines назвала в его честь один из своих Boeing 747-400.
Любимое место Тома - 1B. В интервью Washington Post ветеран полетов дал четыре совета для летних путешествий в этом году.
Первое, что предложил Стакер, это быть дружелюбным и похвалить первого бортпроводника, которого встретишь при посадке в самолет. Он гарантирует, что стюардесса после этого принесет всевозможные бесплатные вещи.
Второй совет, который предложил Том, предназначен для пассажиров, не получивших места по своему выбору. Он отметил, что уже в самолете можно открыть схему посадочных мест на рейсе в приложении авиакомпании и узнать свободные. Затем спросить у бортпроводников, можете ли вы перейти на другое свободное место
Третий совет заключался в том, чтобы количество сумок было минимальным. По статистике, как отметил Стакер, благодаря меньшему числу багажа сокращается время ожидания, которое нужно пассажирам для его получения в пункте назначения.
Четвертый совет Тома: все пассажиры должны быть внимательны к попутчикам и экипажу при использовании устройств связи и не совершать звонки через громкоговорители без наушников.