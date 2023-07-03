Пролетевший 23 млн миль мужчина дал советы по перелетам

Постоянный клиент United Airlines, пролетевший 23 миллиона миль, дал путешественникам несколько советов по перелетам этим летом.

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Пролетевший 23 миллиона миль житель Чикаго Том Стакер является участником программы лояльности United Mileage Plus с 1983-го. Он постоянный клиент United или одной из других авиакомпаний-членов Star Alliance. Когда в 2011 году Том пересек отметку в 10 миллионов миль, авиакомпания United Airlines назвала в его честь один из своих Boeing 747-400.

Любимое место Тома - 1B. В интервью Washington Post ветеран полетов дал четыре совета для летних путешествий в этом году.

Первое, что предложил Стакер, это быть дружелюбным и похвалить первого бортпроводника, которого встретишь при посадке в самолет. Он гарантирует, что стюардесса после этого принесет всевозможные бесплатные вещи.

Второй совет, который предложил Том, предназначен для пассажиров, не получивших места по своему выбору. Он отметил, что уже в самолете можно открыть схему посадочных мест на рейсе в приложении авиакомпании и узнать свободные. Затем спросить у бортпроводников, можете ли вы перейти на другое свободное место

Третий совет заключался в том, чтобы количество сумок было минимальным. По статистике, как отметил Стакер, благодаря меньшему числу багажа сокращается время ожидания, которое нужно пассажирам для его получения в пункте назначения.