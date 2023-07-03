Как подготовить автомобиль к путешествию

Перед путешествием на автомобиле необходимо провести определенный техосмотр, отметил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

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Жители РФ все чаще выбирают автомобильные поездки по стране в качестве способа провести отпуск. Однако данный вид туризма требует планирования и подготовки машины к преодолению больших расстояний, подчеркнул вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik.

Он посоветовал перед любой долгой поездкой проходить техосмотр: к примеру, проверить состояние тормозной системы, наличие фреона в кондиционере и другое. Это поможет избежать неприятностей в дороге.

Автоэксперт рекомендует оценить особенности маршрута и в зависимости от них определиться, какие именно детали машины нужно проверить.

Хайцеэр добавил, что следует залить в бачок стеклоомывателя специальную летнюю жидкость, которая очистит лобовое стекло от огромного количества насекомых.

Канистру с бензином нужно брать с собой в том случае, если вы отправляетесь в местность, где АЗС расположены далеко друг от друга, сказал он.

Эксперт подчеркнул, что перед путешествием необходимо основательно изучить маршрут и запастись бумажной картой, так как навигатор может подвести, или скачать офлайн-карту.

Вице-президент Национального автомобильного союза посоветовал заранее узнать о препятствиях, которые могут встретиться по пути — о ремонтных работах и пробках.