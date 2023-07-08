Почему при перелетах возникают проблемы с ЖКТ
Высотный метеоризм доставляет неудобства многим пассажирам, но почему он возникает? Можно ли избежать того, что рождает чувство неловкости перед другими пассажирами?
Даже находясь на земле, все мы выделяем поразительно большое количество газов (согласно некоторым оценкам, в среднем человек 10 раз в течение суток избавляется примерно от 1 литра газа за 24 часа). Этот газ представляет собой смесь азота, углекислоты, водорода и обладающих неприятным запахом сернистых соединений. Их производят желудочные и кишечные бактерии в процессе ферментации не полностью переваренной и усвоенной нами пищи. Метеоризм свойствен абсолютно всем людям.
В зависимости от причины метеоризм делят на:
- Алиментарный, возникающий из-за чрезмерного употребления продуктов, вызывающих повышенное образование газов в кишечнике (фрукты, некоторые овощи, черный хлеб, пиво, газированные напитки и т.д.)
- Дигестивный, связанный с нарушением процессов пищеварения. Классическим примером дигестивного метеоризма является лактазная недостаточность. В кишечнике большинства взрослых людей количество фермента, переваривающего молочный сахар (лактозу), снижено. Поэтому при потреблении большого количества молока и молочных продуктов могут появляться боли в животе и метеоризм.
- Дисбиотический, развивающийся из-за нарушения состава кишечной микрофлоры. В кишечнике активизируются бродильные процессы, и появляется большое количество газов. Этот метеоризм часто сопровождает гастроэнтерологические заболевания (гастрит, гастродуоденит, панкреатит, желчнокаменная болезнь и т.д.) или появляется после приема антибиотиков.
- Динамический, возникающий при нарушении кишечной перистальтики. Кишечник медленно и плохо сокращается, накапливаются газы. Это состояние часто возникает у пожилых людей, а также после операций на брюшной полости.
- Психогенный, при котором деятельность кишечника нарушается из-за стресса или психоэмоциального перенапряжения, которые часто являются спутниками людей, ведущих социально активный образ жизни.
- Высотный, появляющийся из-за снижения атмосферного давления при подъеме на высоту. В процессе подъема на высоту газы расширяются и их давление становится выше, чем у земной атмосферы
Частой причиной метеоризма служит аэрофагия — заглатывание избыточного количества воздуха во время еды. Аэрофагию провоцируют разговоры или курение за едой, жевание резинки, наличие съемных зубных протезов.
Проблема весьма распространена в гражданской авиации. На регулярное проявление симптомов вздутия живота жалуются свыше 60% членов экипажей воздушных судов - эта цифра гораздо выше, чем среди офисных работников.
Частота, с которой проявления повышенного газообразования возникают во время полета, объясняется элементарной физикой: "По мере увеличения высоты и снижения атмосферного давления газы расширяются и занимают больший объем".
Тот литр газа, который мы носим в себе, на высоте расширяется на 30%, что приводит к дискомфорту от вздутого живота.
Худшими последствиями высотного метеоризма на борту самолета являются диспептические явления, физический дискомфорт и ощущение неловкости перед окружающими. Многие авиаперевозчики уже используют в системах бортового кондиционирования угольные фильтры для очищения воздуха от неприятных запахов.
Рекомендации для того, что бы избежать высотного метеоризма:
- Откажитесь от употребления продуктов, содержащих грубую клетчатку: редька, капуста, изюм, черный хлеб, огурцы, кукуруза, яблоки, редис, малина, кабачки, горох, шпинат, щавель, фасоль;
- Покатайтесь на велосипеде или поплавайте, старайтесь дышать через нос, а выдыхать через рот, не заглатывая воздух;
- Примите теплую ванну или положите на живот грелку с теплой водой (тепло помогает расслабить мышцы);
- Сделайте самомассаж: растирайте живот интенсивными круговыми движениями (время массажа 10-15 минут).
Если предстоит длительный перелет, и вы боитесь колик и вздутия живота прямо в полете в салоне самолета? Не забудьте взять с собой в аптечку лекарство, которое поможет справиться с «высотным» метеоризмом.