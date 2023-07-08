Почему при перелетах возникают проблемы с ЖКТ

Высотный метеоризм доставляет неудобства многим пассажирам, но почему он возникает? Можно ли избежать того, что рождает чувство неловкости перед другими пассажирами?

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Даже находясь на земле, все мы выделяем поразительно большое количество газов (согласно некоторым оценкам, в среднем человек 10 раз в течение суток избавляется примерно от 1 литра газа за 24 часа). Этот газ представляет собой смесь азота, углекислоты, водорода и обладающих неприятным запахом сернистых соединений. Их производят желудочные и кишечные бактерии в процессе ферментации не полностью переваренной и усвоенной нами пищи. Метеоризм свойствен абсолютно всем людям.

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В зависимости от причины метеоризм делят на:

Алиментарный, возникающий из-за чрезмерного употребления продуктов, вызывающих повышенное образование газов в кишечнике (фрукты, некоторые овощи, черный хлеб, пиво, газированные напитки и т.д.)

Дигестивный, связанный с нарушением процессов пищеварения. Классическим примером дигестивного метеоризма является лактазная недостаточность. В кишечнике большинства взрослых людей количество фермента, переваривающего молочный сахар (лактозу), снижено. Поэтому при потреблении большого количества молока и молочных продуктов могут появляться боли в животе и метеоризм.

Дисбиотический, развивающийся из-за нарушения состава кишечной микрофлоры. В кишечнике активизируются бродильные процессы, и появляется большое количество газов. Этот метеоризм часто сопровождает гастроэнтерологические заболевания (гастрит, гастродуоденит, панкреатит, желчнокаменная болезнь и т.д.) или появляется после приема антибиотиков.

Динамический, возникающий при нарушении кишечной перистальтики. Кишечник медленно и плохо сокращается, накапливаются газы. Это состояние часто возникает у пожилых людей, а также после операций на брюшной полости.

Психогенный, при котором деятельность кишечника нарушается из-за стресса или психоэмоциального перенапряжения, которые часто являются спутниками людей, ведущих социально активный образ жизни.

Высотный, появляющийся из-за снижения атмосферного давления при подъеме на высоту. В процессе подъема на высоту газы расширяются и их давление становится выше, чем у земной атмосферы

Частой причиной метеоризма служит аэрофагия — заглатывание избыточного количества воздуха во время еды. Аэрофагию провоцируют разговоры или курение за едой, жевание резинки, наличие съемных зубных протезов.

Проблема весьма распространена в гражданской авиации. На регулярное проявление симптомов вздутия живота жалуются свыше 60% членов экипажей воздушных судов - эта цифра гораздо выше, чем среди офисных работников.

Частота, с которой проявления повышенного газообразования возникают во время полета, объясняется элементарной физикой: "По мере увеличения высоты и снижения атмосферного давления газы расширяются и занимают больший объем".

Тот литр газа, который мы носим в себе, на высоте расширяется на 30%, что приводит к дискомфорту от вздутого живота.

Худшими последствиями высотного метеоризма на борту самолета являются диспептические явления, физический дискомфорт и ощущение неловкости перед окружающими. Многие авиаперевозчики уже используют в системах бортового кондиционирования угольные фильтры для очищения воздуха от неприятных запахов.

Рекомендации для того, что бы избежать высотного метеоризма:

Откажитесь от употребления продуктов, содержащих грубую клетчатку: редька, капуста, изюм, черный хлеб, огурцы, кукуруза, яблоки, редис, малина, кабачки, горох, шпинат, щавель, фасоль; Покатайтесь на велосипеде или поплавайте, старайтесь дышать через нос, а выдыхать через рот, не заглатывая воздух; Примите теплую ванну или положите на живот грелку с теплой водой (тепло помогает расслабить мышцы); Сделайте самомассаж: растирайте живот интенсивными круговыми движениями (время массажа 10-15 минут).