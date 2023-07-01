Что делать, если ваш рейс отменили: 4 антистресс-совета

Только без паники!

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Одно из самых неприятных событий в поездке — отмена рейса. Еще хуже, если это происходит ночью. В таком случае предусмотрены стандартные процедуры разбирательств с авиакомпанией, но что делать, когда вы решили все вопросы и остается только ждать, и порой многие часы? Мы собрали топ антистресс-занятий для тех, кто застрял в аэропорту не по своей воле.

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Смотрим кино

И нет, не через малюсенький экран смартфона. В некоторых крупных аэропортах, например, в Нью-Дели или Сеуле, можно посмотреть кино в настоящем кинотеатре, который расположен прямо в аэропорту. Конечно, оказаться в таком аэропорту — большая удача в такой непростой ситуации. Однако не стоит переживать, если большой экран вам недоступен, позаботьтесь о том, чтобы у вас был доступ к любимым фильмам еще до поездки. На всякий случай.

Гуляем!

Выход в город? Почему бы нет! Естественно, все зависит от страны, в которой вы застряли, но если проблем с визой нет, не стоит оставаться на долгие часы в душном и многолюдном аэропорту. Смело отправляйтесь гулять. Кстати, это отличная возможность сделать классные фото и привезти сувениры из неожиданной страны, куда вы и не планировали заскакивать в этот раз.

Наводим красоту

Любая женщина знает, что отличным антидепрессантом является шопинг или поход к любимому мастеру по маникюру. Знакомого мастера не обещаем, а вот сделать прическу или незамысловатый маникюр можно прямо в аэропорту. Некоторые аэропорты предлагают подобные бьюти-услуги, а мастера в таких бюти-корнерах могут довольно быстро и при этом качественно оказать почти любые услуги, которые требуют ваши волосы и ногти. В некоторых местах можно даже рассчитывать на массаж. Отличный вариант релакса в такой стрессовой ситуации.

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