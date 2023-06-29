Как правильно выбрать чемодан для отпуска

Часто мы сталкиваемся с тем, что в отпуск нужно взять много вещей, но не хватает места в чемодане. Самое главное, что нужно учитывать при покупке чемодана, – не только его внешний вид, но и вместительность. Рассказываем, как выбрать качественный чемодан.

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Из чего делают чемоданы

Есть тканевые и пластиковые чемоданы. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Пластиковые чемоданы имеют удобную телескопическую ручку и колесики. Пластик подходит, если в багаже есть хрупкие вещи или техника, которая боится ударов. Еще одно преимущество – водонепроницаемость.

Тканевые чемоданы изготавливают из прочного материала, который хорошо держит форму. Лучше всего покупать чемоданы из полиэстера, они хорошо моются и не выгорают на солнце. Тканевые чемоданы часто имеют на корпусе вшитые молнии и карманы, можно регулировать ширину и вместительность чемодана. Чемодан из ткани уступает пластиковому по защитным функциям. Лучше всего в этом случае покупать тканевые модели с внутренним усилением из пластика.

Как выбрать чемодан для поездки

Если командировка обещает быть длительной, то лучше всего выбирать большую вместительную модель объемом 87-120 л. Если у чемодана нет дополнительных отделений и сетчатых карманов, можно дополнить его кофрами – мягкими коробками для хранения вещей.

Для хранения ноутбука и рабочих документов хорошо подойдет чемодан со специальным отделением для ноутбука и USB. Важно, чтобы багаж имел дополнительную защиту, например, встроенный или съемный замок. Для непродолжительной поездки можно выбрать маленький чемодан объемом 64 л, передает РИАМО.