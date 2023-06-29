Продукты, улучшающие самочувствие при смене часовых поясов
Эксперты назвали отличные средства против джетлага, состояния, вызванного резкой сменой часовых поясов. Оказывается, есть хорошие новости для любителей сладкого: шоколад становится незаменимым продуктом во время дальних полетов, сообщает Mirror.
Исследование, проведенное авиакомпанией Qantas совместно с Центром Чарльза Перкинса Сиднейского университета, показало, что шоколад, а также перец чили способны улучшить самочувствие пассажиров.
В рамках эксперимента на рейсах между Лондоном, Нью-Йорком и Сиднеем, авиаперевозчик тестировал различные параметры, такие как освещение, график сна, меню и время приема пищи, с целью синхронизировать биологические ритмы организма.
Ученые также стремились стимулировать выработку аминокислоты триптофана в мозгу, что помогает путешественникам засыпать легче. Дополнительные исследования также показали, что пассажиры теряют до 465 миллилитров воды в час через кожу и дыхание, по сравнению с обычными 125 миллилитрами. Обезвоживание может приводить к усталости и головным болям, что усиливает эффект смены часовых поясов. Поэтому рекомендуется употреблять достаточное количество жидкости во время полета.