Продукты, улучшающие самочувствие при смене часовых поясов

В рамках эксперимента на рейсах между Лондоном, Нью-Йорком и Сиднеем, авиаперевозчик тестировал различные параметры, такие как освещение, график сна, меню и время приема пищи, с целью синхронизировать биологические ритмы организма.

Ученые также стремились стимулировать выработку аминокислоты триптофана в мозгу, что помогает путешественникам засыпать легче. Дополнительные исследования также показали, что пассажиры теряют до 465 миллилитров воды в час через кожу и дыхание, по сравнению с обычными 125 миллилитрами. Обезвоживание может приводить к усталости и головным болям, что усиливает эффект смены часовых поясов. Поэтому рекомендуется употреблять достаточное количество жидкости во время полета.