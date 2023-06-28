Как не разочароваться в Турции в условиях роста цен

Сегодня стоимость отдыха в Турции ощутимо возросла. Россияне, которые могут позволить себе отпуск на прежнем уровне, просто повышают бюджет и берут отель привычной категории. Что делать людям с ограниченным бюджетом, рассказала «ФедералПресс» руководитель туристического агентства «ДжунглиТур» Светлана Удилова.

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Самое главное в поиске компромисса – не снижать планку слишком сильно, отметила Удилова. При выборе отеля на одну–две звезды ниже отпуск все равно окажется довольно дорогим и может не соответствовать ожиданиям.

«Если ценник высокий, лучше взять, например, не 10 дней, а семь. Да, отдых будет покороче, но при этом сохранится качество. И всегда стоит выбирать отель высокого уровня, ведь, как правило, большую часть времени туристы находятся на его территории», – сказала эксперт.

Также можно сместить даты отпуска, например на октябрь – бархатный сезон. В это время стоимость отдыха в Турции снижается и в отелях меньше народу, особенно семей с детьми. Погода осенью еще приятная, но не исключены дожди и море иногда может штормить.

Позже, по словам Удиловой, отели вовсе переходят на зимнюю концепцию – снижают количество анимации, сокращают выбор блюд на шведском столе.