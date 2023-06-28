Эксперт Басырев представил список незаменимых в походе вещей

В летнее время многие туристы планируют отправиться в поход на природу. Чтобы отдых прошел без последствий, с собой туристам нужно обязательно взять несколько незаменимых вещей. Об этом в интервью “Sport24” рассказал организатор мероприятий Данила Басырев.

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Он отметил, что с собой в поход на природу очень важно взять аптечку, которая будет включать в себя базовый запас необходимых медикаментов. В том числе отдыхающим стоит позаботиться и о теплой, удобной сменной одежде.

Помимо этого, в рюкзак следует положить еду, воду, карту местности, компас, нож и средства для розжига. Также туристам понадобится палатка, однако стоит помнить, что ее не нужно ставить рядом с костром.

Эксперт напомнил, что при походе на природу не стоит забывать о нормах действующего законодательства РФ. Так, не допускается браконьерство, загрязнение леса, порча имущества, сбор валежника и поджоги.

При этом Басырев рекомендовал туристам держаться подальше от топей, болот и пещер, особенно, если местность является незнакомой.