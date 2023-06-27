Что делать, если вас отказываются заселять в отель

Подобные вещи случаются довольно редко, если вы путешествуете самостоятельно, но те, кто ездят отдыхать с туроператором, сталкиваются с таким явлением регулярно. Особенно это актуально в высокий туристический сезон, когда большинство людей подстраиваются под каникулы своих детей и уезжают в отпуск.

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Отказать в заселении могут по разным причинам, в одних случаях это может быть вина отеля и турагента, а в других — самого отдыхающего. В материале “Рамблера” — о том, почему могут отказать при заселении в отель и что с этим делать.

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Недействительные документы или их отсутствие

Если вы — гражданин РФ и заселяетесь в гостиницу на территории России, то обязательно нужно предъявлять внутренний российский паспорт. Есть и другие варианты, но они используются в исключительных случаях. Например, по загранпаспорту могут заселиться граждане России, которые не проживают на территории РФ постоянно. Иностранцы могут предъявлять загранпаспорт своей страны и миграционную карту. При наличии — ВНЖ или разрешение на проживание. Детям до 14 лет потребуется свидетельство о рождении и паспорта родителей. Если ребенок едет без них, то нужно нотариально заверенное разрешение.

В отели за границей гражданин РФ обязан заселяться по загранпаспорту. Без документов заселиться в отель невозможно, поэтому придется договариваться с друзьями для передачи или отправки паспорта.

Нарушение правил отеля

Отель может устанавливать собственные правила заселения, но они не должны противоречить законам страны. Если постоялец их нарушил, то ему могут отказать в заселении. Например человека с животным могут не пустить в отель, где с животными останавливаться нельзя. В некоторые отели не пускают в состоянии алкогольного опьянения или с детьми. Заранее внимательно читайте правила бронирования и заселения, иначе есть риск остаться без жилья в другой стране.

Против правил отеля вы никак не можете пойти, поэтому в таком случае вам придется искать другой вариант жилья, который будет соответствовать правилам.

Овербукинг

Иногда отели продают гораздо больше номеров, чем могут вместить людей. Как и в случае с авиабилетами это происходит из-за того, что гостиницы перестраховываются — на случай, если кто-то решит отменить бронирование или не приедет. В таком случае туристу могут предложить замену на отель того же класса или компенсацию другого отеля. Перед тем, как соглашаться на отъезд из отеля, обратитесь к туроператору, туристической полиции и в консульство РФ, составьте претензию с указанием обстоятельств, даты и потраченной суммы.