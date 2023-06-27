Россияне снова покупают туры на отдых заранее

Российские путешественники вновь начали покупать путевки на курорты заблаговременно. Граждане России решили опять начать планировать свой отпуск заранее.

© Runews24

Представители туристического бизнеса отмечают рост бронирования туров заранее. К слову, это позволяет экономить на отдыхе до 60% от его стоимости. Тем более, что с запланированным времяпрепровождением гораздо проще составить график и сравнивать продолжения на рынке.

Помимо этого, специалисты сообщают, что некоторые отдыхающие бронируют отдых уже на следующую весну 2024 года.

Добавим, что лидерами отдыха среди россиян до сих пор остаются Турция и Таиланд, а также Черногория.