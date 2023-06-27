Россияне снова покупают туры на отдых заранее
Российские путешественники вновь начали покупать путевки на курорты заблаговременно. Граждане России решили опять начать планировать свой отпуск заранее.
Представители туристического бизнеса отмечают рост бронирования туров заранее. К слову, это позволяет экономить на отдыхе до 60% от его стоимости. Тем более, что с запланированным времяпрепровождением гораздо проще составить график и сравнивать продолжения на рынке.
Помимо этого, специалисты сообщают, что некоторые отдыхающие бронируют отдых уже на следующую весну 2024 года.
Добавим, что лидерами отдыха среди россиян до сих пор остаются Турция и Таиланд, а также Черногория.
Ранее мы сообщали, что путешественникам посоветовали не принимать душ перед ранним авиарейсом, чтобы сэкономить время.