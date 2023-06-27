Турэксперт рассказал, где выгодно провести отпуск

«Рост цен на путешествия вовсе не означает, что нельзя найти выгодные варианты и хорошо провести отпуск. Самыми бюджетным остаются российские курорты. Средняя цена тура на данном направлении чуть более 60 тысяч рублей. Самыми выгодными поездками станут путешествия в Санкт-Петербург и Калининградскую область. Отпуск в Северной столице обойдется менее 50 тысяч рублей, а в самом западном российском регионе — около 65 тысяч рублей», — сказал Олег Козырев.