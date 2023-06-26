Как вернуть сданные путевки или деньги за купленный билет

После сообщений о попытке вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" некоторые россияне 24 июня начали скупать авиабилеты за границу. В результате цены на них взлетели. Другая часть граждан в условиях неопределенности, наоборот, решила сдать свои путевки на отдых. Разбираемся, что делать и тем и другим, чтобы сохранить деньги.

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Небывалый взлет

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Россияне 24 июня начали скупать авиабилеты за рубеж на фоне сообщений о попытке вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Из-за ажиотажа стоимость на них увеличилась в несколько раз. В частности, улететь в субботу из Москвы в Стамбул можно было по цене от 66 до 133 тысяч рублей. Билет на прямой рейс из столицы до Еревана на ту же дату от Utair стоил 206 тысяч рублей, а на 25 июня у "Аэрофлота" – от 70 тысяч рублей.

В отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 23 июня возбудили уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа после того, как он призвал единомышленников выступить против Минобороны. Из-за происходящего в Москве, Подмосковье и Воронежской области вводился режим контртеррористической операции (КТО), в части регионов страны были усилены меры безопасности. Вечером 24 июня после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин остановил продвижение бойцов ЧВК по территории России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное преследование бизнесмена прекратят, а сам основатель ЧВК "Вагнер" уйдет в Белоруссию.

Улететь в Дубай прямым рейсом желающие москвичи могли 24 июня за 358 тысяч рублей с Emirates. В воскресенье с "Победой" из Москвы за 121 тысячу или с "Аэрофлотом" за 141 тысячу рублей. Кроме того, на 24 июня не оставалось билетов на открывшиеся прямые рейсы до Тбилиси. FlyOne Armenia в воскресенье предлагала пассажирам долететь туда через Ереван за 240 тысяч рублей, а Flydubai – за 65 тысяч рублей (через Дубай).

В настоящий момент, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), стоимость на авиабилеты уже стабилизировалась. При этом отмечается, что есть даже экстремально низкие по цене тарифы. Например, улететь в Дубай из Москвы в понедельник, 26 июня, прямым рейсом авиакомпании "Победа" можно за 20,5 тысячи рублей без учета багажа. Также на этой неделе есть возможность отправиться в Стамбул за 13,5 тысячи рублей той же компанией без багажа, а в Анталью – за 12 тысяч рублей с Azur Air, рассказали в АТОР.

Правила возврата

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с Москвой 24 рассказал, что запаниковавшие были (1,5%): они сдали свои путевки. "Но уже вчера и сегодня с утра начали звонить турганетам с просьбой восстановить бронирование. Кому-то восстановили, кому-то нет, потому что их места тут же купили на ближайшие заезды", – объяснил эксперт.

В таком случае человек может только заново приобрести путевку. Цена может измениться. Если у вас было раннее бронирование, по низкой стоимости, но вы аннулировали тур, то вы потеряли эту цену. Далее придется покупать по новой, высокой цене, – Алексан Мкртчян, вице-президент АТА.

Эксперт добавил, что человек имеет право в любое время до поездки отказаться от нее и претендовать на возврат средств, за исключением фактически понесенных расходов. "Если авиакомпания продала это место, если отель продал номер, то будет возврат. Но если не продали, то возврата не будет", – подчеркнул вице-президент АТА.

Чуть проще ситуация обстоит с авиабилетами. При покупке возвратного тарифа деньги можно вернуть в полном объеме, невозвратного – нет, объясняет Алексан Мкртчян.

"Исключения бывают, когда произошло что-то важное. Например, человек заболел какой-то смертельной болезнью, попал в ДТП и у него есть справка из соответствующих органов. В этом случае, даже если билет невозвратный, мы просим авиакомпанию вернуть средства", – говорит специалист.