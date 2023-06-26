Туристам посоветовали не принимать душ перед ранним вылетом

Перед утренним авиарейсом лучше не следует тратить время на гигиену.

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Путешественникам не следует тратить время на душ перед утренним авиарейсом. Таким образом можно избежать опоздания на самолет.

По информации издания TourProm, многие туристы предпочитают ранние перелеты, но не все успевают на них, так как любят поспать и принять душ.

Опрос компании Happy or Not показал, что туристы, чей вылет приходится на 4 часа утра более счастливы, чем остальные — 85,2% из 7 миллионов опрошенных.

При этом специалисты советуют исключить утренний душ, а лучше заняться гигиеной перед сном, чтобы сэкономить утром время перед полетом.