Как отдыхать с собакой на море

Если собака любит плавать, ее можно брать с собой на пляж, в том числе на морское побережье. Однако при этом необходимо внимательно следить, чтобы питомец не навредил себе и окружающим. Об этом рассказал РИА «Новости» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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По словам кинолога, для начала нужно убедиться, что на выбранный пляж пускают с собаками. Если с этим все в порядке, питомца можно взять с собой и даже искупать в море. При этом не стоит разрешать животному заплывать далеко, пить морскую воду и долго находиться под солнцем.

Собакам без шерсти понадобится солнцезащитный крем без оксида цинка и парааминобензойной кислоты в составе – эти вещества токсичны для животных. Лучше выбрать детский, он наиболее безопасен при слизывании. Питьевую воду тоже следует приготовить заранее, также как и зонтик для создания затененного места, где животное сможет отдохнуть.

«Вам также может потребоваться полотенце: после купания промокните шерсть питомца, чтобы она быстрее высохла, поскольку из-за влажной шерсти может образоваться парниковый эффект, и питомцу будет очень жарко находиться на пляже», – отметил Голубев.

Также нужно внимательно следить за приливами, которые могут застать врасплох даже самого крепкого пса. Идеальный вариант – если собака будет плавать рядом с берегом в поле зрения хозяина, добавил эксперт. Кроме того, животное может обжечь лапы о раскаленный песок, поэтому в сильную жару от похода на пляж лучше отказаться.