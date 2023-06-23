Как понять, что вам не подходит отдых в режиме «все включено»

Кажется, что система «все включено» решает все проблемы по организации отдыха, но всегда ли это так? Есть категория туристов, которым буквально противопоказан отпуск в таком виде. Если и вы планируете отпуск, но пока не смогли определиться, как будете отдыхать, мы собрали для вас моменты, которые будут для вас неприятным открытием в all inclusive.

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Питание включено… но не все

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Да, система подразумевает подходы за едой без ограничений, при этом это не всегда так. Многое зависит и от класса отеля, в который вы планируете заселиться. Часто несетевые отели предлагают довольно скудный набор блюд, кроме того, есть вероятность, что большая часть этих блюд не подходит конкретно вам, а за дополнительные блюда придется доплачивать. Чтобы не разочароваться в первый же день отдыха, обязательно проясните момент с питанием еще до вылета.

Время заселения

Если вы думаете, что all inclusive дает вам какие-то преимущества по времени заезда и выезда, то спешим вас разочаровать — дополнительных бонусов в этом моменте ждать не стоит. Единственный вариант — договориться с сотрудниками отеля, например, если у вас маленькие дети и время заселения по стандартному расписанию не слишком удобно для вашей большой семьи. Однако помним, что любые просьбы должны быть вежливыми и никаких наездов. В этом случае вам в большинстве случаев пойдут навстречу, но точно не по причине того, что вы сделали бронь по системе инклюзива.

А как же багаж?

К сожалению, в стоимость путевки по системе «все включено» не всегда входит пользование камерой хранения. Будьте готовы, что вам придется доплачивать, пусть об этом и не сказано в описании тура. Но сумма не разорительная, а потому закатывать скандал по этому поводу — поставить себя в неудобное положение. Если у вас много багажа и вы привыкли бросать его в отеле еще до заселения, этот пункт стоит вашего особого внимания.

Мини-бар не всегда входит в стоимость