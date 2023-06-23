Раскрыты действенные способы не потерять багаж во время перелета

Аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» раскрыли российским туристам действенные способы не потерять багаж во время перелета. Об этом эксперты рассказали «Известиям».

© Lenta.ru

Так, в первую очередь специалисты рекомендовали россиянам удалять с багажа старые наклейки. А при самостоятельной сдаче чемодана, которая есть у ряда авиаперевозчиков, нужно убедиться, что новые штрихкоды тщательно приклеены.

Более того, аналитики сервиса подчеркнули, что необходимо аккуратно складывать ручки и ремни на сумках, чтобы они случайно ни за что не зацепились в ходе транспортировки.

«Если хотите упаковать багаж, лучше доверьте это работникам в аэропорту, — добавили они. — Обычная пищевая пленка, которой часто упаковывают багаж неопытные путешественники, приклеивается к багажной ленте, из-за этого сумка может где-нибудь застрять или порваться».