Стюардесса назвала способ пересесть в бизнес-класс бесплатно
Бесплатно пересесть в самолете в бизнес-класс можно, если одеться в деловом стиле. Об этом рассказала стюардесса Селина Беддинг в интервью изданию Mirror.
По ее словам, не стоит отправляться в путешествие в леггинсах и шлепках, хоть это и удобно. Лучше оказаться от сандалий, спортивных штанов и туфель с открытым носом. Повседневная одежда не поможет бесплатно пересесть в салон с повышенным качеством обслуживания.
Пассажиры, выбирающие деловой дресс-код или smart casual, с большей вероятностью могут оказаться в бизнес-классе, отметила стюардесса. Она пояснила, что сотрудники авиакомпаний чаще всего обращают внимание на то, как одеты туристы. Их внешний вид должен соответствовать тому, которого придерживаются заплатившие полную стоимость за более комфортный перелет.