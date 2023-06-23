Стюардесса назвала способ пересесть в бизнес-класс бесплатно

Бесплатно пересесть в самолете в бизнес-класс можно, если одеться в деловом стиле. Об этом рассказала стюардесса Селина Беддинг в интервью изданию Mirror.

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По ее словам, не стоит отправляться в путешествие в леггинсах и шлепках, хоть это и удобно. Лучше оказаться от сандалий, спортивных штанов и туфель с открытым носом. Повседневная одежда не поможет бесплатно пересесть в салон с повышенным качеством обслуживания.