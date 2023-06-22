Раскрыты простые способы обезопасить ценные вещи от воров в отеле

Эксперты по безопасности компании ADT раскрыли простые способы обезопасить ценные вещи от воров в отеле во время путешествия. Их советы публикует The Mirror.

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Специалисты рекомендовали туристам при заселении в отель просить администратора записать номер комнаты на листочке бумаги, а не произносить его вслух. Так злоумышленники не узнают, где вы остановились. Кроме того, по словам экспертов, будет не лишним смотреть по сторонам при входе и выходе из номера, чтобы убедиться, что никто за вами не наблюдает.