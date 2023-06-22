Раскрыты простые способы обезопасить ценные вещи от воров в отеле
Эксперты по безопасности компании ADT раскрыли простые способы обезопасить ценные вещи от воров в отеле во время путешествия. Их советы публикует The Mirror.
Специалисты рекомендовали туристам при заселении в отель просить администратора записать номер комнаты на листочке бумаги, а не произносить его вслух. Так злоумышленники не узнают, где вы остановились. Кроме того, по словам экспертов, будет не лишним смотреть по сторонам при входе и выходе из номера, чтобы убедиться, что никто за вами не наблюдает.
Еще один совет от специалистов по безопасности — не оставлять на ручке двери номера табличку с просьбой об уборке. Это может быть сигналом для потенциальных воров о том, что ваша комната пуста. Вместо этого эксперты рекомендуют сказать персоналу на стойке регистрации отеля, что вам требуется уборка.