Как компактно уложить вещи в чемодан: видео

Сборы багажа в отпуск относятся скорее к приятным хлопотам, однако нередко во время этого процесса можно столкнуться с трудностями. Например, зачастую не получается компактно уместить в чемодане все, что хочется непременно взять с собой.

В социальной сети TikTok "Рамблер" нашел видеоролик, в котором девушка с ником @juliia_persik рассказала о лайфхаке, который поможет не только уместить большое количество вещей в чемодане, но и уложить все так, чтобы одежда не помялась за время перелета.

Также не так давно "Рамблер" писал о том, как упаковать жидкости, чтобы они не разлились по всему чемодану и не испортили вещи в нем во время транспортировки. Один из главных секретов – использовать пищевую и воздушно-пузырчатую пленки, а также не класть бутылки с жидкостями возле внутренних стенок чемодана. А средства личной гигиены лучше всего приобретать в специальных небольших тревел-форматах.