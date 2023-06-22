Какие прививки необходимо сделать перед поездкой за рубеж

Для того, чтобы путешествовать безопасно, турист должен быть привит от всех заболеваний, внесенных в национальный календарь прививок, в настоящее время это дифтерия, столбняк, корь, краснуха, паротит, полиомиелит, гепатит В, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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По ее словам, прежде всего это касается детей, а взрослым следует проверить у себя титры антител к инфекциям, поскольку некоторые прививки не дают пожизненный иммунитет (дифтерия, столбняк) и необходима ревакцинация. Если туристы недостаточно защищены, навредить может даже поездка в Турцию.

«Я бы посоветовала проверить титры против кори, и если они низкие или их нет – провакцинироваться. Еще не лишним будет позаботиться о вакцинации детей от менингококка – это мера рекомендательного характера, но на нее стоит обратить внимание, потому что были случаи заболевания маленьких туристов этой инфекцией даже в европейских странах», – приводят слова специалиста «Известия».

Пшеничная добавила, что перед поездкой в ряд стран рекомендуется вакцинироваться от гепатита А и от брюшного тифа.

Перед поездкой в страны Юго-Восточной Азии и Южную Америку лучше привиться от бешенства, особенно если в планах – посещение пещер, где живут летучие мыши, являющиеся разносчиками инфекции.

Специалист подчеркнула, что особое внимание следует уделить вакцинации от менингококковой инфекции тем туристам, которые планируют посетить страны Центральной Африки.