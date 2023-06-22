Какие есть сложности с получением китайской визы

На фоне сообщений о том, что страна готовит безвизовый въезд для организованных туристических групп из России, самостоятельные путешественники жалуются на то, что визу в Китай им приходится ждать очень долго.

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Китайское посольство начало выдавать визы чуть больше года назад, в июне 2022 года. Сначала делали только бизнес-визы, потом постепенно стали выдавать все остальные — студенческие, туристические, рабочие. Сейчас все визы по-прежнему выдаются, документы принимаются, но оформление занимает не неделю, как раньше, а месяц. Gосольство никак не объясняет затягивание процесса оформления, говорит владелец туроператора Go China Сергей Седов:

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— Конечно, стало сложнее. Оформление занимает гораздо больше времени, чем это было до пандемии. Наверное, единственная проблема, которая сейчас есть, это срок, он большой, то есть оформление визы занимает около месяца. То, что раньше было одну неделю, мы всем этим занимаемся больше 20 лет, сейчас месяц. Виза, если люди покупают какой-то тур, стоит 120 долларов, раньше было 60-70, подорожала, в два раза. В рамках тура, если люди хотят отправиться в путешествие через две недели, тут, к сожалению, мы помочь им не сможем. Но если это поездка, например, в августе, да, с удовольствием берем документы, оформляем визу. Единственная проблема — это срок, он долгий. В посольстве установлены лимиты, раньше можно было сдавать сколько угодно людей, хоть 200 человек в день, 300-500, тысячу, сейчас лимиты. В один день посольство принимает не больше, чем определенное количество человек, и эта цифра стала значительно меньше, чем были их возможности до 2020 года. Поэтому, может быть, численность сотрудников и восстановлена, но, учитывая лимиты, это все привело к тому, что срок оформления увеличивается.

— Они не объясняют, с чем связаны эти лимиты?

— Посольство редко вступает в диалог, поэтому и в этом случае то же самое — нет, они не объясняют. Только говорят, что через месяц можно будет получить визу.

Китай в целом стал настороженнее относиться к пребыванию иностранцев в стране, это очень заметно изнутри страны, говорит руководитель шанхайского офиса компании China Window Consulting Group, председатель «Русского клуба» в Шанхае Михаил Дроздов:

Михаил Дроздов руководитель шанхайского офиса компании China Window Consulting Group, председатель «Русского клуба» в Шанхае «Я слышал от многих людей, что оформление виз в Китай значительно усложнилось, поскольку Китай три года был закрыт, естественно, у огромного числа людей истекли предыдущие их многократные, длительные визы, и поэтому сейчас есть определенный ажиотаж, связанный с оформлением виз. Есть очереди, в китайском посольстве не так много свободных слотов для оформления виз. С другой стороны, за последние годы Китай несколько изменил свое отношение к пребыванию иностранных граждан в стране, например, агентство «Синьхуа» недавно опубликовало такую статистику, что за последние пять лет в Китае были возбуждены административные и другие дела в отношении иностранцев, которые незаконно находятся в стране либо находятся в стране по туристическим визам, а на самом деле работают. Такого рода дел было возбуждено более полумиллиона, и 300 с лишним тысяч человек были депортированы. Поэтому Китай, как мне кажется, не спешит вернуть все, как было. За эти годы, особенно когда Китай был закрыт, соответствующими службами была проведена большая работа, связанная с выявлением этих нарушений. Я думаю, что соответствующим дипломатическим структурам дано указание с осторожностью подходить к выдаче виз».