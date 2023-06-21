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Россиянам объяснили, как получить шенгенскую визу

В начале летнего сезона получение шенгенской визы в Грецию стало занимать больше времени, чем весной. Подавать документы нужно не позже, чем за две недели. Об этом рассказал генеральный директор компании «Пантеон» Анатолий Гаркушин.

Россиянам объяснили, как получить шенгенскую визу
© unsplash.com

«Раньше мы также говорили туристам, что надо закладывать на визу 14 дней, но на ее оформление обычно требовалась всего неделя. Сейчас надо подавать документы не меньше, чем за две недели», – пояснил эксперт.

При этом специалисты отмечают, что если подавать документы заранее, то никаких проблем не возникнет. Спрос на туры в Грецию растет. В особенности востребован отдых на островах Кос, Родос, Крит, пишет РИА Новости.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в АТОР назвали бюджетные места для отдыха в июне. Выяснилось, что это российские курорты и Абхазия.

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