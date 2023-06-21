Как не остаться без денег при бронировании отеля

Три российские семьи потеряли деньги на сайте — фейке известного сервиса Booking.com. Они попытались забронировать жильё, не смогли оплатить бронь с российской карты и связались напрямую с «владельцем» квартиры, который оказался мошенником. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Аферист предложил за них оформить бронь на Booking.com и попросил предоплату, после чего прислал поддельные скриншоты с подтверждением. Он был на связи с туристами до их прибытия в аэропорт Антальи, однако мошенник удалил переписку, а путешественники не нашли в своих личных кабинетах заявок на бронирование. Все три семьи познакомились в аэропорту — они были единственными пассажирами, которых никто не встретил.