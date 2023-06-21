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Туристам рассказали, как не остаться без денег при бронировании отеля

Мошенники создают поддельные сайты, получают предоплату и перестают выходить на связь.

Как не остаться без денег при бронировании отеля
© Сравни.ру

Три российские семьи потеряли деньги на сайте — фейке известного сервиса Booking.com. Они попытались забронировать жильё, не смогли оплатить бронь с российской карты и связались напрямую с «владельцем» квартиры, который оказался мошенником. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Аферист предложил за них оформить бронь на Booking.com и попросил предоплату, после чего прислал поддельные скриншоты с подтверждением. Он был на связи с туристами до их прибытия в аэропорт Антальи, однако мошенник удалил переписку, а путешественники не нашли в своих личных кабинетах заявок на бронирование. Все три семьи познакомились в аэропорту — они были единственными пассажирами, которых никто не встретил.

ВТБ зафиксировал другую схему мошенничества с Booking. Аферисты предлагают интернет-пользователям подзаработать, оценив отели на сайте, и присылают ссылку на фишинговый сайт.

Как не попасть на уловки мошенников:
  • Проявлять большую осторожность, бронируя жильё на популярных курортах: в Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму, Абхазии, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Турции, Египте, Таиланде, Испании, Италии и Хорватии.
  • Не стоит верить в слишком выгодные и красивые варианты. Эксперты рекомендуют изучить предложения на разных сайтах, чтобы понять средние цены. Кроме того, нужно проверить, как давно размещается объект и есть ли у него отзывы.
  • Бронировать жильё только через проверенные профильные сервисы и официальные сайте отелей.
  • Отправлять предоплату только через эквайринг, то есть на официальном сайте, а не переводом на карту.
  • Стоит насторожиться, если вас настойчиво убеждают как можно скорее забронировать номер. Расчёт мошенников — на то, что гости обеспокоены дефицитом мест.
Что делать, если вы уже стали жертвой мошенников:
  • Обратиться в полицию и предоставить все имеющиеся доказательства: скриншоты объявлений, переписок, денежных переводов, чеков, а также зафиксировать адреса ссылок, номера телефонов и банковских карт.
  • Передать информацию администрации сайта, на котором вы столкнулись с мошенниками.
  • Если есть подозрение, что к аферистам попали данные вашей карты, её можно перевыпустить.
  • Рассказать о своём опыте в социальных сетях. Возможно, такой рассказ поможет кому-то из знакомых не попасться на удочку аферистов.
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