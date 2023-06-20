Фишки самолета, о которых не знают даже опытные пассажиры

Пассажиры любого транспорта, как правило, желают благополучно и поскорее добраться из точки А в точку Б. Поэтому некоторые незначительные, на первый взгляд, детали, могут остаться незамеченными даже самыми опытными путешественниками.

© Unsplash

А ведь те же самолеты, например, продуманы до мелочей. Некоторые из них могут сыграть важную роль при наступлении определенных событий, другие – упрощают жизнь персоналу воздушного судна. Подробности – в материале "Рамблера".

Видео дня

Скрытые номера

Дальние перелеты не всегда даются пассажирам легко. Что уж говорить о пилотах и бортпроводниках, которые в течение нескольких часов непрерывно работают на высоте птичьего полета. Им, конечно же, необходим отдых: по этой причине в некоторых самолетах (например, Boeing 777 и 787) есть секретные комнаты, в которых персонал может вздремнуть и набраться сил.

Важный "аксессуар"

Если посмотреть в иллюминатор на крыло воздушного судна, скорее всего, вы увидите небольшие желтые выпуклости-крючки с отверстиями в них. Оказывается, им отводится значимая роль: в случае аварийной посадки на воду крылья будут скользкими и неудобными для пассажиров, которым потребуется покинуть самолет. По словам одного пилота, в эти детали самолета при необходимости продевается веревка. Таким образом, люди могут держаться за веревку и относительно безопасно спускаться в воду.

Немного геометрии

Возможно, вы замечали черный треугольник, который располагается над некоторыми рядами. Объяснение таких рисунков следующее: каждый из них совпадает с крылом самолета. Если бортпроводникам нужно будет проверить, например, закрылки, они точно будут знать, куда следует оперативно подойти. Кстати, места под этой геометрической фигурой рекомендуется выбирать путешественникам, которых укачивает во время полета. Такие ряды являются центром тяжести самолета, поэтому любые потряхивания здесь ощущаются меньше всего.

Все еще нужная деталь

В уборных комнатах самолетов, в том числе новых, до сих пор можно заметить пепельницы. Несмотря на то что курение в на борту запрещено, их установка по-прежнему является обычной практикой. Если курильщик все-таки решит нарушить установленные правила и покурить в туалете, то он хотя бы выбросит сигарету в пепельницу, а не в мусорное ведро, что может привести к пожару.

Волшебная кнопка