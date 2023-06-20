Как не отравиться в All Inclusive

Отравление в отпуске — достаточно рядовая вещь, которая часто происходит летом. Из-за жары многие продукты портятся и становятся опасными для ЖКТ из-за появления инфекций и бактерий.

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Чтобы обезопасить себя в отпуске от отравления, стоит соблюдать несколько правил. О них — в материале “Рамблера”.

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Всегда мойте руки перед едой

Если вы отдыхаете по системе “Все включено”, то соблюдать это правило действительно сложно. Еда есть у бассейна, на пляжах, в барах и буквально везде на территории отеля, поэтому помыть руки перед приемом пищи не всегда представляется возможным.

Заранее продумайте тактику своего питания. Наибольший риск инфекций сохраняется на пляже или у бассейна, так как человек всегда находится в воде. После того, как вы потрогали песок, плитку или лежак, обязательно помойте руки. Особенно, если вы собираетесь есть. Можно носить с собой антисептик в виде геля или спиртовые влажные салфетки. Положите их в пляжную сумку и носите с собой везде.

Следите за водой

Обращайте внимание на напитки, которые вы пьете. Кишечные инфекции могут распространяться через проточную воду, которую наливают в кувшины, ей разбавляют автоматы с соками и из нее изготавливают лед. Поэтому, в первую очередь стоит отказаться от напитков со льдом — вы точно не узнаете, откуда появилась вода, которую потом заморозили. Или можете просить бармена каждый раз не добавлять вам в напиток лед. Если вы пьете чистую воду, то откажитесь от той, что стоит в кувшинах и употребляйте только бутилированную — перед этим проверьте, не открывалась ли бутылка ранее.

Не ешьте скоропортящиеся продукты