Почему лучше выбирать места в начале самолета
В большинстве авиакомпаний не надо доплачивать за выбор места при регистрации, поэтому путешественники могут сами выбрать ряд и место, где им сидеть. Если у вас есть такая возможность, то лучше выбрать место, которое находится как можно ближе к носу самолета.
Идеальный вариант для путешественника — доплатить и сесть в бизнес-класс, но лишние деньги есть не у всех, и не во всех самолетах есть бизнес-класс. О том, почему лучше сидеть в начале самолета — в материале “Рамблера”.
Больше выбор еды и напитков
В больших самолетов стюардессы выносят тележки с напитками и питанием с двух сторон, но если вы летите на небольшом самолете, то тележку будут выкатывать с начала самолета. В таком случае у тех, кто сидит в начале есть приоритетный выбор напитков и еды. Как правило, когда стюардессы доходят до хвоста, у них не остается некоторых позиций. Если вы хотите иметь больший выбор, то вам лучше садиться ближе к носу.
Меньше ощущается турбулентность
Если турбулентность доставляет вам серьезный дискомфорт, то выбирайте места в начале и в середине самолета. Там тряска ощущается гораздо меньше из-за того, что нос и крылья самолета более стабильны в полете. Сильнее всего турбулентность ощущается в хвосте, что может доставить серьезный дискомфорт и помешать спокойному полету.
Приоритетный выход
Если выход из самолета производится через рукав, то первыми будут выходить те, кто сидит ближе всего к носу самолета. В Таком случае у них будет приоритетное право выхода, а это — меньшее количество человек на паспортном контроле, быстрое прохождение остальных проверок. Если вы хотите быстро добраться домой, в отель или пересаживаетесь на другой рейс, то это — идеальный вариант.
Отдаление от туалетов
В большинстве модификаций самолетов туалеты расположены в хвосте самолета. Поэтому после еды или после сна в самолете туда набивается огромная очередь из пассажиров. Все они стоят около кресел, расположенных в хвосте. Это может быть очень неприятным для людей, сидящих в проходе, так как над ними постоянно нависает другой человек. И это — еще один плюс мест в начале самолета.