Почему лучше выбирать места в начале самолета

В большинстве авиакомпаний не надо доплачивать за выбор места при регистрации, поэтому путешественники могут сами выбрать ряд и место, где им сидеть. Если у вас есть такая возможность, то лучше выбрать место, которое находится как можно ближе к носу самолета.

Идеальный вариант для путешественника — доплатить и сесть в бизнес-класс, но лишние деньги есть не у всех, и не во всех самолетах есть бизнес-класс. О том, почему лучше сидеть в начале самолета — в материале “Рамблера”.

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Больше выбор еды и напитков

В больших самолетов стюардессы выносят тележки с напитками и питанием с двух сторон, но если вы летите на небольшом самолете, то тележку будут выкатывать с начала самолета. В таком случае у тех, кто сидит в начале есть приоритетный выбор напитков и еды. Как правило, когда стюардессы доходят до хвоста, у них не остается некоторых позиций. Если вы хотите иметь больший выбор, то вам лучше садиться ближе к носу.

Меньше ощущается турбулентность

Если турбулентность доставляет вам серьезный дискомфорт, то выбирайте места в начале и в середине самолета. Там тряска ощущается гораздо меньше из-за того, что нос и крылья самолета более стабильны в полете. Сильнее всего турбулентность ощущается в хвосте, что может доставить серьезный дискомфорт и помешать спокойному полету.

Приоритетный выход

Если выход из самолета производится через рукав, то первыми будут выходить те, кто сидит ближе всего к носу самолета. В Таком случае у них будет приоритетное право выхода, а это — меньшее количество человек на паспортном контроле, быстрое прохождение остальных проверок. Если вы хотите быстро добраться домой, в отель или пересаживаетесь на другой рейс, то это — идеальный вариант.

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