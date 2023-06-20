Как грамотно выбрать оздоровительный отдых
Подмосковье стало лидером в рейтинге российских регионов для оздоровительного туризма. Туристов привлекают комфортные условия и обилие программ в оздоровительных учреждениях региона.
Какие рекомендации следует соблюдать тем, кто решил озаботиться своим здоровьем, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
По словам эксперта, нужный конкретному человеку вид оздоровительных процедур сильно зависит от состояния его здоровья.
— Любой санаторий требует санаторно-курортную карту, в которой прописан диагноз, чтобы понимать, от чего именно нужно лечить пациента. Если у человека в первой строчке прописана гипертоническая болезнь, значит, ему нужна программа для лечения заболеваний сердца. Если прописано заболевание легких или опорно-двигательного аппарата, то будет нужен иной вид реабилитации.
Как отметил врач, любой человек может посчитать сам, что у него проявились какие-то хронические заболевания, и получить направление в санаторий. Но стоит понимать: если открыто проявляется лишь часть болезни, в которой участвуют другие органы, то выбранное лечение может быть не так эффективно. Самостоятельно принимать решение стоит, если природа ухудшения самочувствия точно ясна, посоветовал собеседник «ВМ».
Регион для прохождения реабилитации тоже выбирается индивидуально, уверен Кондрахин.
— Если у человека заболевание легких, то может иметь смысл проводить реабилитацию там, где меньше экзотических растений: легкие тяжело переносят аллергию. Если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, то здесь не нужен слишком жаркий климат. При проблемах с опорно-двигательным аппаратом лучше не ехать в горы — будет сложно.
Если заметных проблем нет, можно поддержать здоровье больше отдыхая на свежем воздухе, уверен эксперт. Также в летний период очень полезно нахождение на солнце и купание, заключил эксперт.