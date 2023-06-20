Как грамотно выбрать оздоровительный отдых

— Любой санаторий требует санаторно-курортную карту, в которой прописан диагноз, чтобы понимать, от чего именно нужно лечить пациента. Если у человека в первой строчке прописана гипертоническая болезнь, значит, ему нужна программа для лечения заболеваний сердца. Если прописано заболевание легких или опорно-двигательного аппарата, то будет нужен иной вид реабилитации.

Как отметил врач, любой человек может посчитать сам, что у него проявились какие-то хронические заболевания, и получить направление в санаторий. Но стоит понимать: если открыто проявляется лишь часть болезни, в которой участвуют другие органы, то выбранное лечение может быть не так эффективно. Самостоятельно принимать решение стоит, если природа ухудшения самочувствия точно ясна, посоветовал собеседник «ВМ».