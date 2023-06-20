Как без проблем арендовать жилье на юге

На летние месяцы забронировано больше 70% номерного фонда отелей и гостиниц в Краснодарском крае. Не меньшей популярностью пользуется жильё и в частном секторе.

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Большинство броней туристы совершают через интернет, из-за чего активизировались мошенники. Мы расскажем о самых распространённых схемах обмана и о том, как максимально обезопасить себя от мошенников.

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Уже занято

Марина и Сергей бронировали квартиру в Анапе через сайт бесплатных объявлений.

«Мы посмотрели цены на отели. Для нас это оказалось дорого, решили остановиться в частном секторе. Выбрали подходящий вариант: однокомнатная квартира с хорошим ремонтом в двух минутах от моря. Агент попросил внести аванс. Мы так и сделали, – рассказывают молодые люди. – Однако когда в назначенный день встретились с агентом в Анапе, выяснилось, что наша квартира занята – хозяйка её уже сдала. Агент стал предлагать другие варианты, всё они были очень далеко от моря. Пришлось согласиться на то, что есть, потому что время было позднее и хотелось отдохнуть после дороги».

Кстати, потом ребята внимательно изучили отзывы об этом агенте на сайте, и выяснилось, что это далеко не первый случай, когда туристов вводят в заблуждение.

Самым важным критерием выбора жилья на отдыхе остаётся стоимости ночи, на втором месте – расположение отеля.

Гастролёры

Гораздо в большее худшем положении оказалась семья из Кстова. Они ничего не бронировали заранее. Приехали на вокзал, к ним подошёл мужчина, представился хозяином жилья в доме на набережной, рассказал, что его квартира в течение двух недель как раз свободна. Кстовчане решили посмотреть вариант, понравилось, согласились на проживание и, естественно, полностью его оплатили. Каково же было их удивление, когда утром пришла настоящая хозяйка квартиры.

Выяснилось, что она сдавала жильё на три дня, и этим утром «турист-аферист» должен был покинуть арендованные метры.

Не обходится и без подделки сайтов. Сейчас в России немало сервисов по аренде жилья. Туристы по невнимательности могут зайти на сайт-двойник. Как обычно, в адресе может элементарно не совпадать одна буква. Пользователи этого не замечают, смотрят варианты, бронируют, вносят предоплату, но, конечно, денежки уходят не на счёт отеля, а мошеннику. Через какое-то время от сайта не остаётся и следа.

Доверяй, но проверяй

Чтобы не испортить отдых себе и близким, пользуйтесь проверенными сайтами бронирования, внимательно читайте отзывы. Убедитесь, что фотографии соответствуют этому отелю (дому). Это не сложно сделать – достаточно в поисковой строке ввести название дома (апартаментов), и появятся сайты, на которых вы увидите фотографии и отзывы других клиентов.

Обратите внимание на то, что у сервиса должна быть служба поддержки, которая поможет разрешить возникшие конфликтные ситуации. Хорошо, если при бронировании не требуют предоплату. Такие варианты встречаются не так уж и редко.

Обращайте внимание на цену. Слишком низкая стоимость должна насторожить, потому что никто не будет сдавать жильё себе в убыток, тем более когда от клиентов отбоя нет.

Если вы приехали и арендуете квартиру на месте, попросите у владельца документы на недвижимость, посмотрите паспорт хозяина, получите расписку о том, что вы оплатили проживание.Не забывайте, что место тоже имеет значение. Вам могут обещать жильё практически на пляже, а на деле окажется, что оно в двух километрах от моря.

«Перед тем как осуществлять бронирование жилья, желательно заранее виртуально изучить место будущего проживания и прилегающие к нему окрестности. В этом вопросе отличные возможности предоставляют специализированные сервисы, к примеру, «Просмотр улиц Гугл» и «Яндекс. Панорама». Они позволяют заблаговременно познакомиться с выбранной местностью, виртуально прогуляться по улицам, ознакомиться с прилегающей инфраструктурой, обнаружить тупики на пути к морю», – консультирует Евгений Павлов на портале 9111.ru.

Если вы всё же стали жертвой мошенников, то обязательно сохраните все скриншоты переписки, банковских переводов, номера счетов и карт, куда производилась оплата. Кстати, делать скриншоты переписки лучше заранее, а не после того, когда обман уже вскрылся. К этому времени мошенник может всё удалить. Со всеми собранными данными обязательно обращайтесь в полицию. Вернуть деньги вряд ли удастся, а вот вычислить мошенника вполне реально.