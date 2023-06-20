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3 способа сэкономить в отпуске, о которых вы не догадывались

Мы уверены, вы не готовы переплачивать.

3 способа сэкономить в отпуске, о которых вы не догадывались
© WomanHit.ru

Путешествие может влететь в копеечку, если совершенно к нему не готовиться.

Трэвел-эксперты советуют максимально ответственно подойти к вопросу подготовки к отпуску, чтобы не влезть в долги по возвращению домой.

В какое время вы идете в музей

Знаете ли вы, что многие музеи мира предлагают скидки или даже бесплатный вход в определенные часы? А ведь всю эту информацию можно найти на сайте заведения. К примеру, в некоторых музеях вход за пару часов до закрытия стоит буквально копейки. В некоторые выходные дни мировые музеи предлагают своим посетителям бесплатный вход, если вы успеете уложиться во временные рамки такого щедрого предложения. Если вы путешествуете с семьей, такой вариант просто спасет ваш кошелек.

Не бойтесь общаться с местными

Конечно, если не знаешь языка, проблематично налаживать доверительный контакт, однако полностью ограждать себя от общения с персоналом отеля или таксистами не стоит ни при каких обстоятельствах. Так, незатейливая беседа с приятным молодым человеком на ресепшене в отеле может открыть вам мир вкусных кафе и ресторанов с приемлемыми ценами, о которых не догадываются другие туристы, быстро пробегающие мимо ресепшиониста каждое утро. Приветливая улыбка и вежливое общение творит чудеса и сохраняет ваш бюджет.

Летите в праздники? Зря!

Причем речь идет о праздниках и мероприятиях той страны, в которую вы отправляетесь. Особенно важно учитывать этот момент, если праздник масштабный, например, бразильский карнавал или кинофестиваль в Каннах или Венеции. Билеты на самолет и цены на отели будут заоблачные для всех. Подумайте, можете ли вы сдвинуть отпуск на пару дней, чтобы здорово сэкономить и не попасть в самую гущу события, которое вам, возможно, и не понравится.

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