3 способа сэкономить в отпуске, о которых вы не догадывались

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Путешествие может влететь в копеечку, если совершенно к нему не готовиться.

Трэвел-эксперты советуют максимально ответственно подойти к вопросу подготовки к отпуску, чтобы не влезть в долги по возвращению домой.

В какое время вы идете в музей

Знаете ли вы, что многие музеи мира предлагают скидки или даже бесплатный вход в определенные часы? А ведь всю эту информацию можно найти на сайте заведения. К примеру, в некоторых музеях вход за пару часов до закрытия стоит буквально копейки. В некоторые выходные дни мировые музеи предлагают своим посетителям бесплатный вход, если вы успеете уложиться во временные рамки такого щедрого предложения. Если вы путешествуете с семьей, такой вариант просто спасет ваш кошелек.

Не бойтесь общаться с местными

Конечно, если не знаешь языка, проблематично налаживать доверительный контакт, однако полностью ограждать себя от общения с персоналом отеля или таксистами не стоит ни при каких обстоятельствах. Так, незатейливая беседа с приятным молодым человеком на ресепшене в отеле может открыть вам мир вкусных кафе и ресторанов с приемлемыми ценами, о которых не догадываются другие туристы, быстро пробегающие мимо ресепшиониста каждое утро. Приветливая улыбка и вежливое общение творит чудеса и сохраняет ваш бюджет.

Летите в праздники? Зря!