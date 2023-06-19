Как отдохнуть в Сочи и не пострадать от «разводил»

Сочи считается одним из лучших курортов в России летом, по своей популярности он в лидерах. Однако отдых там не так безопасен, как кажется – помимо наводнений и селей туриста подстерегают и другие неприятности.

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Цены в меню и чеке

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Туристы жалуются, что цена в меню может не совпасть с конечной, даже в том случае, когда четко указано количество. Например, 1 штука – 500 рублей, а в чеке цена может вырасти уже до 600 рублей. Не все любят скандалить на отдыхе, некоторые молча платят, чтобы не огорчать себя и близких, а кто-то и вовсе не заметит неточности.

Как избежать: ужинайте в проверенных заведениях, можете также попросить технологическую карту блюд. Отметим, на Юге приветствуется вежливость – уточняйте информацию исключительно в доброжелательном тоне, если появятся вопросы. Велика вероятность, что недоразумение спокойно решат, а руганью и угрозами вы добьетесь обратного эффекта, даже если правы.

Бронирование жилья

В интернете можно найти фейковые объявления об аренде жилья в Сочи. Некоторые создают для убедительности даже сайты компаний, предоставляющих услуги по аренде. Цель мошенников – получить предоплату, а потом они перестанут выходить на связь.

Среди реальных объявлений также можно попасть в неприятную ситуацию, если не проверить информацию. Например, дом на первой линии может быть в трех километрах от моря, расположен на высокой горе с крутым подъемом (Сочи – это горы). Обещанный «вид на море» может быть видом на крыши построек (не всегда удается поменять номер, если свободных нет).

Как избежать:проверяйте адрес отеля на карте – так наглядно можно понять, сколько метров до моря. Не лишним будет позвонить в отель и спросить, есть ли прямая дорога к пляжу. Иногда к морю нельзя попасть, если там частная территория другой гостиницы, например. Бронируйте жилье только на официальных сайтах либо через популярные агрегаторы – суточно.ру, твил.ру. Кстати, если с вами свяжется продавец и предложит отменить бронь через приложение и перечислить всю предоплату ему неофициально, стоит насторожиться. Администраторы сайта предупреждают об этом.

Такси

Машина может не доехать до вас километр, а через пять минут, не сомневайтесь, начнется платное ожидание. Пока вы будете разговаривать с водителем, а затем искать машину, поездка на «Ладе» увеличится до цены прогулки на яхте. Будьте готовы, что вам будут предлагать услуги такси и на улице, но цена будет в разы дороже. Это же относится и к прейскуранту на трансфер в отеле.

Как избежать: указывайте точный адрес (если этого не сделать, таксист в Сочи может приехать в другое место). Заказывайте машину только через приложение с оплатой после поездки. Если подключено списание денег за поездку с карты, то отключите, отправляясь в Сочи, ведь в случае отказа от заказанной машины сумму все равно спишут.

Таинственные незнакомки

Распространена схема «развода»: к вам подходит человек в костюме сказочного героя (или без), фотографируется, а потом говорит, что это платно. Также некоторые хорошо одетые девушки и парни могут попросить денег у прохожих для своих нужд – этот трюк рассчитан на то, что турист в хорошем настроении и будет сорить купюрами.

Как избежать: сразу говорите о цене фото. Помните, что некоторые аниматоры работают без лицензии.

Бассейн с подогревом

На территории некоторых отлей есть бассейны с подогревом. Стоят номера там дороже. Но надо знать, что обычно вода нагревается до 30 градусов (ненамного теплее Черного моря). Например, в дождливый или прохладный день купаться будет некомфортно, если рядом нетбани. Кроме того, иногда бассейны не работают.

Как избежать: звоните в отель и узнавайте точную температуру воды. Если только из-за бассейна с подогревом бронируете отель, то можно пересмотреть варианты.