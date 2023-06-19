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Как готовиться к бэкпэкинг-путешествию

Бэкпэкинг-туризм, исходя из своего названия, предполагает самостоятельно организованное путешествие с минимально необходимым набором вещей, способных поместиться в одном рюкзаке. Как отмечает издание ТУРИСТАС, такие путешествия предполагают свободу и самостоятельность при определении своего маршрута.

Как готовиться к бэкпэкинг-путешествию
© Unsplash

Однако, такой вид туризма является сложным и в некотором смысле опасным. При подготовке важно учитывать некоторые обязательные моменты. Во-первых, бэкпэкинг подойдет только для тех путешественников, которые имеют хорошую физическую форму.

Кроме того, турист должен заранее найти точки для своих ночевок. Рюкзак должен быть вместительным и удобным. Эксперты рекомендуют взять с собой достаточное количество пищи и воды. Также следует подобрать удобную обувь.

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