Как готовиться к бэкпэкинг-путешествию
Бэкпэкинг-туризм, исходя из своего названия, предполагает самостоятельно организованное путешествие с минимально необходимым набором вещей, способных поместиться в одном рюкзаке. Как отмечает издание ТУРИСТАС, такие путешествия предполагают свободу и самостоятельность при определении своего маршрута.
Однако, такой вид туризма является сложным и в некотором смысле опасным. При подготовке важно учитывать некоторые обязательные моменты. Во-первых, бэкпэкинг подойдет только для тех путешественников, которые имеют хорошую физическую форму.
Кроме того, турист должен заранее найти точки для своих ночевок. Рюкзак должен быть вместительным и удобным. Эксперты рекомендуют взять с собой достаточное количество пищи и воды. Также следует подобрать удобную обувь.