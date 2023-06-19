Как сэкономить деньги на курортах

Определенное время для перелета до места отдыха или снижение категории гостиницы с 5 до 3 звезд поможет сэкономить на отдыхе, рассказали специалисты АТОР, пишет NEWS.ru.

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У туристов есть возможность спланировать отдых заранее и забронировать билеты и номер в гостинице по доступным ценам. Полезно отслеживать и "горячие" приложения от туроператоров и отелей – так можно сильно снизить итоговую сумму за отдых.

Некоторые путешественники идут на сокращение дней отдыха.