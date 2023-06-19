Как вернуть деньги за невозвратные авиабилеты

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как пассажирам защитить свои права и вернуть деньги, если рейс отменили.

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По словам экспертов, если авиакомпания отменила рейс, пассажиры вправе осуществить вынужденный возврат авиабилетов и вернуть деньги. Это касается и "невозвратных" билетов.

Кроме того, потребители могут не только потребовать вернуть деньги за билеты, но и возместить им убытки, а также компенсировать моральный вред.

Если же перевозчик отказал в удовлетворении требований, пассажир может обратиться за защитой своих прав в территориальные управления Роспотребнадзора с заявлением. К нему необходимо приложить копии обычных или электронных билетов, ответ исполнителя при наличии и иные документы. Заявление можно подать через раздел "Обращения граждан" на сайте Роспотребнадзора или его территориальных органов либо непосредственно в Управление Роспотребнадзора.

Кроме того, напомнили в Роспотребнадзоре, возможна подача коллективного иска. Например, если туроператоры и авиакомпании отказываются возвращать деньги пассажирам.