Популярный блогер раскрыл способ отменить бронь в отеле и избежать штрафа

Популярный блогер, делящийся советами для бизнесменов в TikTok, раскрыл способ избежать штрафа при отмене брони в отеле. О лайфхаке он рассказал на видео в TikTok.

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В ролике Мо Ельхаммади (Mo Elhammady) разыгрывает ситуацию, притворяясь, что звонит в гостиницу, чтобы отменить бронь меньше чем за 24 часа до заезда. Когда менеджер сообщает путешественнику, что ему придется заплатить штраф в 200 долларов (почти 17 тысяч рублей), Ельхаммади возмущается и затем просит перенести бронирование на неделю.

После этого, по словам блогера, можно позвонить в гостиницу на следующий день и снова запросить отмену бронирования. Таким образом, постояльцу не придется платить штраф, поскольку отмена произойдет за неделю до въезда.

«Отели не хотят, чтобы вы знали об этом лайфхаке», — подписал публикацию Ельхаммади.

Мнения пользователей сети под видео разделились. «Это реально работает, я делаю так уже 10 лет. Но если об этом рассказывать всем подряд, отели перестанут идти на уступки», «Очень полезный совет, спасибо», «Это правда. Со мной так сработало в отеле Hilton. Кажется, это лазейка в их системе», — комментировали одни подписчики.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал метод Ельхаммади.

«Я работаю в отеле и гарантирую вам, что это неправда», «За перенос бронирования тоже взимается штраф, я уверен», «Лучше попробовать забронировать отель и поставить оплату картой, у которой истек срок действия. Тогда они гарантированно не спишут штраф при отмене», — высказались другие комментаторы.