Как пережить знойное лето в городе

В Таджикистане установилась 40-градусная жара. В такую погоду надо особенно беречь здоровье, отмечает корреспондент «МИР 24» Зарина Абдуназарова.

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В Душанбе плюс 40. На севере республики, где обычно ветрено и прохладно, еще на градус выше. На юге жара хоть и не аномальная, но, по прогнозам, будет до 48-ми.

«Июнь, июль, август и сентябрь в основном будут жаркими. Будут наблюдаться затоки. Перемещение отрогов циклонов с Урала, Кавказа, сильный ветер приведет к тому, что у нас будут пыльные дни. Они прогнозируются в течение всего этого периода», – сообщила заместитель директора Агентства по гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана Джамиля Байдуллоева.

Тем, кто остался в городе, врачи советуют не перегреваться, избегать палящего зноя, реже выходить на улицу в пик жары, правильно питаться и больше пить. Традиционно в Таджикистане любимый напиток – горячий зеленый чай, это настоящее спасение в летние дни.

«Когда организм человека перегревается, благодаря чаю получается эффект кондиционирования. Поэтому у нас веками принято пить чай и летом, и зимой. Это наша национальная традиция», – отметил житель Душанбе Нурмурод Шамиев.

Те, кому удается покинуть город, едут в горы и ближе к водоемам. В таких местах создается инфраструктура для внутренних туристов и зарубежных гостей. Вдоль всей реки расположены уютные зоны, где можно перекусить и поспать. Можно наслаждаться шумом горной реки и при этом отдыхать от шума большого города.

Горы – альтернатива морю, говорят специалисты. В соляных пещерах, например, можно укрепить иммунитет, если человека мучают частые простуды.

«Долго ходить мне уже тяжело, но горный воздух полезен. Еще мне очень нравится соляная комната. Идет профилактика вирусных заболеваний и польза для легких», – говорит отдыхающий Хайрулло Абдуллоев.