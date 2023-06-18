Названы пять правил, которые спасут от встречи с акулой
Акулы водятся не только в Красном, но и других морях, где любят отдыхать туристы. РИА "ФедералПресс" рассказало, как избежать встречи с акулой во время купания.
При покупке тура в отель надо постараться выбрать безопасный пляж. Такте пляжные зоны оборудованы специальными сетками, здесь работает много персонала, следящего за безопасностью на воде. Идеальный вариант — отель с местом для купания в лагуне.
Очень важен для безопасности тайминг — не надо плавать во второй половине дня и рано утром. Хищники активны ближе к вечеру, и риск встретиться с акулой повышается.
"С дайвингом стоит повременить на период сезонной миграции акул из Индийского океана (в течение двух-трёх месяцев). В новой среде обитания хищники становятся более агрессивными, потому что не находят привычного для них пропитания".
Категорически нельзя заходить в воду с кровоточащими ранами — акула чувствует запах крови за километры. Лучше плавать группами, ведь акулы любят нападать на одиночек. Блестящие и яркие купальники похожи на рыбью чешую и могут привлечь хищников.