Как отдохнуть в Турции и не оказаться на больничной койке или в СИЗО

Турция в 2023 году продолжает оставаться одним из популярных направлений для российских туристов. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, как не испортить отдых.

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«Прежде всего отмечу, что туристам следует правильно оценивать состояние своего здоровья, все-таки Турция – это страна с жарким климатом, в июле и августе столбик термометра может подниматься до 40 градусов и выше», – объяснил посол.

Он подчеркнул, что для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями высокие температуры представляют угрозу для жизни. Важно приобретать медицинские страховки, так как медуслуги в Турции очень дорогие. Если у туриста не будет страховки, то он может «попасть» на десятки тысяч долларов, предупредил Ерхов.

Туристы, по его словам, должны соблюдать правила безопасности на воде, в том числе следить за своими купающимися детьми. При желании попробовать экстремальные виды развлечений нужно убедиться, что фирма, которая их предоставляет, лицензирована. Также важно быть внимательными при переходе дороги. Это связано с тем, что местные водители могут не пропустить человека и на пешеходном переходе.

Посол отметил, что российские туристы должны вести себя осмотрительно, так как за драку можно угодить в СИЗО. При возникновении проблем сразу же обращаться в администрацию отеля, турагентство, а при необходимости – в правоохранительные органы и консульство. Если на место конфликта выехала полиция, то важно позвать и консула.