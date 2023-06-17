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Перечислены самые плохие места в поезде

Россиянам рассказали про самые плохие места в поезде, которые лучше не покупать тем, кто любит ездить с комфортом, пишут "Тонкости туризма".

Перечислены самые плохие места в поезде
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Самые плохие места не ограничиваются пресловутой верхней полкой у туалета.

Наиболее неудачными местами считаются полки с 9-й по 12-ую, с 21-ой по 24-ую, а также 43, 44, 49, 50.

Некомфортными считаются места 1-4 и 37-40 в первом и крайнем отсеке. Здесь пассажиры будут слышать сильный шум. Самыми тихими являются купе 4 и 5. В купе 3 и 6 будет душно, так как там находится аварийный выход.

Кому важен комфорт при путешествии, тем важно заранее ознакомиться с такими нюансами.

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